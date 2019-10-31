Настоящие фанаты Хэллоуина: показали потрясающие варианты праздничного декора

Фото: boredpanda.com

Празднование Хэллоуина без жуткого декора не будет полноценным. Именно удачно подобранные декорации создают ту устрашающую атмосферу, благодаря которой обычная костюмированная вечеринка превращается в истинно мистический хеллоуинский вечер.

Традиционно дом к Хэллоуину украшают фонарями Джека, паутиной, летучими мышами, скелетами. Особенно креативные любители праздника превращают свои дома и дворы в настоящие площадки для съемок фильмов ужаса. Не жалеют на это ни фантазии, ни денег, ни вещей, которые приходится подпортить. Подборку таких вариантов праздничного оформления подало издание Bored Panda.

Гигантский бутафорский дракон на крыше, зажатый гаражными дверями муляж человеческого тела, завернутый в мешок и оставленный на крыльце "труп" — все это выглядит настолько правдоподобно, что у неподготовленного человека действительно может начаться паника и мгновенно возникнет желание звать на помощь.

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К празднованию Хэллоуина 51-летний Фрэнсис МакИсаак и его девушка Джули Смит из Ливерпуля превратили двор в идеальное место для празднования Хэллоуина. Для этого использовали более 100 различных предметов декора. Среди них — скелеты, бутафорский электрический стул, гильотина, виселица, гробы, могильные плиты, декоративные летучие мыши, гигантские тарантулы, монахиня-зомби, Фредди Крюгер, трио ведьм.