На что следует обратить внимание при выборе мультиварки?

Мультиварка — многофункциональный кухонный электроприбор, который позволяет сделать процесс приготовления еды более легким. Она состоит из корпуса с нагревательным элементом и чаши. Для выпуска пара предусмотрен клапан. Отображение необходимой информации происходит на дисплее модуля управления.

Мультиварки выпускают разные производители, в числе лидеров которых — Polaris, Philips, Redmond, Rotex, Bosch, Elenberg, Xiaomi. Модели отличаются по характеристикам и стоимости, при этом их объединяет долговечность и удобство использования.

Виды мультиварок

Понятие "мультиварка" включает в себя несколько разных видов устройств:



- классическая;

- скороварка;

- рисоварка;

- медленноварка.



Чаще всего встречаются классические модели. В них можно приготовить йогурт, плов, жареное мясо, паровые котлеты и проч., а также подогреть еду. Современные модели могут управляться приложением со смартфона, что значительно упрощает процесс. Дополнительным преимуществом является возможность объединения многих бытовых и кухонных приборов в единую систему.

Остальные типы устройств несколько отличаются по функционалу и предназначены для выполнения конкретных задач. В рисоварке легко готовить рассыпчатый рис, в медленноварке — томить продукты при невысоких температурах, в скороварке — готовить еду в короткие сроки.

К оборудованию с расширенными функциональными возможностями относятся:



- мультикухня — имеет возможность проводить полноценную и удобную обжарку, поскольку она может работать со сковородами;

- мультипечь — включает возможности пароварки, фритюрницы и традиционной печи.



Су-вид (Sous vide) относится к оборудованию для высокой кухни и в домашних условиях используются нечасто. Технология приготовления еды в них требует определенных навыков и знаний.

Дополнительные характеристики

Среди многообразия предложений мультиварок важно учесть все необходимые потребности. Одной из важных характеристик считается объем чаши. Он варьируется в пределах 1–6 л.

Для маленькой семьи, которая предпочитает свежеприготовленные блюда, обычно достаточно объема до 3 л. Это экономные устройства, их дополнительным преимуществом считается более короткий срок приготовления еды. Для семьи из 3–5 человек оптимальной считается емкость на 5–6 л.

Немаловажное значение имеет тип покрытия чаши, больше всего моделей с антипригарным покрытием, но также долговечны и удобны керамические и тефлоновые. В качестве вспомогательных функций наиболее часто встречаются: поддержание необходимой температуры, таймер отсрочки включения и разогрев.