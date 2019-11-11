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понедельник, 11 ноября 2019 10:28

Мягкая мебель – на что обращать внимание при покупке

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Мягкая мебель – на что обращать внимание при покупке
При покупке мягкой мебели следует обращать внимание на три основных параметра: каркас, наполнитель и материал обивки. Фото: Мебель 7я

Можете ли вы представить комнату без мягкой мебели? Без удобных кресел у камина, удобного диванчика в гостиной, стильной тахты или пуфа? Конечно же, нет! Именно они дают столь необходимый уют и возможность отдохнуть после трудового дня! Как же подобрать мебель так, чтобы она была по-настоящему удобной и функциональной?

При покупке мягкой мебели следует обращать внимание на три главных параметра: каркас, наполнитель и материал обивки. В некоторых случаях сюда добавляется и механизм трансформации, а вот цвет – это параметр, о котором нужно задумываться в самую последнюю очередь: достаточно просто выбрать нужную ткань из каталога.

Функционал

Первое, по чему оценивают мягкую мебель, это, конечно же, её предназначение. То есть дизайн и каркас. Например, в одном случае это может быть стальная пружинная конструкция, а в другом – натуральная древесина с подлокотниками, украшенными утончённым резным декором. В одном случае – ежедневное использование (например, мягкая мебель для спальни или детской), а в другом – нечастый приём гостей (рабочий кабинет или гостиная).

Учитывая функционал, нужно подбирать и материал обивки. Ткань должна быть плотной, устойчивой к износу и простой в уходе, ведь такая мебель покупается раз в десятилетние, но используется при этом каждый день и должна сохранять презентабельный внешний вид.

В качестве наполнителя может выступать пенополиуретан, поролон, латекс, синтепон, войлок или пружинный блок – опять же, в зависимости от предназначения. Например, если это раскладной диван, который будет использоваться для ночного отдыха, лучшим выбором станет пружинный независимый блок.

Мягкая мебель – это не только диван!

Самый популярный вид мягкой мебели – это, конечно же, диван. Он может быть разных видов: для отдыха и сна, детской комнаты и гостиной. Он становится центральным элементом интерьера в любой комнате, он вместительный и практичный.

• Софа – мягкий широкий диван, в котором спинка и подлокотники располагаются на одной высоте.
• Тахта – широкий диван без спинки.
• Диван-кушетка – небольшой узкий не раскладной диван для отдыха.

Вместе с тем мягкая мебель – это огромное разнообразие и других элементов интерьера: кресла, банкетки, пуфы, мешки (кресла-груши), кушетки, софы. Это незаменимое дополнение к корпусной мебели, способное сделать интерьер действительно уютным и стильным!

Вам остаётся лишь определиться с дизайном!

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