Мебель в стиле Тиффани создадим романтическую атмосферу в комнате

Фото: art-room.od.ua

Бирюзовый цвет сейчас очень популярен. Он добавляет невесомость и легкость утреннего неба или нежность морских волн. И хотя его относят к холодным цветов, способен дарить свежесть и комфорт. А также уравновешивать эмоции, снимать раздражение, усталость и даже стресс, создавать в помещении нежную, романтическую атмосферу.

Именно благодаря такому воздействию и уникальной уравновешенности бирюзового этот цвет стал настолько популярным среди дизайнеров.

Используя бирюзовый цвет в интерьере, не обязательно делать всю комнату в "морском" стиле. Он хорош для расстановки акцентов в интерьере независимо от выбранного стиля. И одним из вариантов яркого элемента для акцентирования внимания и украшения комнаты может стать бирюзовый диван. Такая мебель в стиле Тиффани уместны для комнаты в нейтральной цветовой гамме. Они станут ярким акцентом в любом интерьере

Оптимальные сочетания:

Бирюза + коралл

В коралловом цвете могут быть выполнены шторы, обои или текстильные подушки

Бирюза + малиново-бордовый

Это сочетание очень необычное, но при этом выглядит наиболее торжественно и даже помпезно. Поэтому сочетание бирюзового дивана и декора комнаты цвета марсала отлично подойдет в гостиную

Бирюза + салатовый

Уникальное, свежее и легкое сочетание цветов, которое подойдет для подростковых комнат и спален

Очень красиво смотрится сочетание бирюзового с белым и серым оттенками. Интерьеры, выполненные в такой цветовой гамме, выходят современными, но без налета формализма.

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При выборе дивана важно учитывать не только свои вкусы, но и функциональность данного предмета мебели. Диван-малютка в этом оттенке может стать частью ансамбля детской или подростковой комнате, выдержанной в бирюзовом цвете, или же стать небольшим ярким акцентом в обстановке гостиной или кухни-столовой. Другое дело - крупные прямые или угловые модели, которые можно установить вдоль двух из четырех стен в комнате.

При оформлении дизайна интерьера гостиной очень важно продумать все детали и обустроить гостиную с учетом ее функционального назначения. При этом не стоит забывать, что комната должна оставаться максимально комфортной, уютной и привлекательной. Стильно смотрятся оттенки и фактуры под дерево, которые никогда не выходят из моды.