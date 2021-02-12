 
Ексклюзивы
1/5
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 90
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 153
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6291
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 180
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 288
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1179
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 270
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 450
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1494
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 612
Фото
Все фото
7
14
8
5
11
Натяжные потолки стали делать из нового материала
Натяжные потолки стали делать из нового материала
Мебель в стиле Тиффани создадим романтическую атмосферу в комнате
Мебель в стиле Тиффани создадим романтическую атмосферу в комнате
Показали цвет, который в этом году в тренде
Показали цвет, который в этом году в тренде
Показали роскошную квартиру в стиле индустриальный лофт
Показали роскошную квартиру в стиле индустриальный лофт
Гостиная цвета венге: назвали особенности интерьера
Гостиная цвета венге: назвали особенности интерьера
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 270
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 450
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1494
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 486
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 558
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 522
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
понедельник, 15 февраля 2021 09:45

Мебель в стиле Тиффани создадим романтическую атмосферу в комнате
14

  Комментировать

Фото: art-room.od.ua

Бирюзовый цвет сейчас очень популярен. Он добавляет невесомость и легкость утреннего неба или нежность морских волн. И хотя его относят к холодным цветов, способен дарить свежесть и комфорт. А также уравновешивать эмоции, снимать раздражение, усталость и даже стресс, создавать в помещении нежную, романтическую атмосферу.

Именно благодаря такому воздействию и уникальной уравновешенности бирюзового этот цвет стал настолько популярным среди дизайнеров.

Используя бирюзовый цвет в интерьере, не обязательно делать всю комнату в "морском" стиле. Он хорош для расстановки акцентов в интерьере независимо от выбранного стиля. И одним из вариантов яркого элемента для акцентирования внимания и украшения комнаты может стать бирюзовый диван. Такая мебель в стиле Тиффани уместны для комнаты в нейтральной цветовой гамме. Они станут ярким акцентом в любом интерьере

Оптимальные сочетания:

Бирюза + коралл

В коралловом цвете могут быть выполнены шторы, обои или текстильные подушки

Бирюза + малиново-бордовый

Это сочетание очень необычное, но при этом выглядит наиболее торжественно и даже помпезно. Поэтому сочетание бирюзового дивана и декора комнаты цвета марсала отлично подойдет в гостиную

Бирюза + салатовый

Уникальное, свежее и легкое сочетание цветов, которое подойдет для подростковых комнат и спален

Очень красиво смотрится сочетание бирюзового с белым и серым оттенками. Интерьеры, выполненные в такой цветовой гамме, выходят современными, но без налета формализма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали цвет, который в этом году в тренде

При выборе дивана важно учитывать не только свои вкусы, но и функциональность данного предмета мебели. Диван-малютка в этом оттенке может стать частью ансамбля детской или подростковой комнате, выдержанной в бирюзовом цвете, или же стать небольшим ярким акцентом в обстановке гостиной или кухни-столовой. Другое дело - крупные прямые или угловые модели, которые можно установить вдоль двух из четырех стен в комнате.

При оформлении дизайна интерьера гостиной очень важно продумать все детали и обустроить гостиную с учетом ее функционального назначения. При этом не стоит забывать, что комната должна оставаться максимально комфортной, уютной и привлекательной.

Стильно смотрятся оттенки и фактуры под дерево, которые никогда не выходят из моды.

art-room.od.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мебель в стиле Тиффани создадим романтическую атмосферу в комнате». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
февраля

Скупал бриллианты у французских аристократов

Украинский сделали основным языком для государственных учреждений

Польша и Украина обменялись территориями

Назвали самую распространенную онкологию среди украинских детей

Презентовали новый вид техники

Самое читаемое
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 2 Просмотров: 39629
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
Звезды подготовили сексуальные образы ко Дню влюбленных
5
 Просмотров: 27045
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 19728
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
Абсолютно голая дочь звезды тенниса оседлала слона
5
 Просмотров: 16929
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
6
 Просмотров: 15984
Дом
Натяжные потолки стали делать из нового материала
Натяжные потолки стали делать из нового материала
7
 Просмотров: 144
Показали цвет, который в этом году в тренде
Показали цвет, который в этом году в тренде
8
 Просмотров: 243
Когда трехдверный шкаф-купе станет лучшим решением
Когда трехдверный шкаф-купе станет лучшим решением Просмотров: 36
Показали роскошную квартиру в стиле индустриальный лофт
Показали роскошную квартиру в стиле индустриальный лофт
5
 Просмотров: 711
Гостиная цвета венге: назвали особенности интерьера
Гостиная цвета венге: назвали особенности интерьера
11
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
12
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
8
Путин сделал заявление о Донбассе
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
3
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
2
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Голосов: 115
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть