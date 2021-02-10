Когда трехдверный шкаф-купе станет лучшим решением

Выбор системы хранения для одежды и личных вещей нередко доставляет немало хлопот, к тому же сегодня на рынке Украины представлены сотни интересных моделей традиционных шкафов и купе. Каждая позиция имеет ряд преимуществ и недостатков. В этой статье рассмотрим плюсы и минусы популярной современной модели на 3 секции с раздвижными дверями. Подходящий вариант по дизайну и конструкции удастся подобрать для прихожей, гостиной, спальни и детской. Актуальные предложения от лучших мебельных фабрик Украины представлены на сайте компании "Дубок", на некоторые из них сейчас установлена скидка.

Оценка преимуществ

Шкаф-купе на 3 секции — это прежде всего современная функциональная конструкция, где есть место для одежды, обуви, аксессуаров и других личных вещей. Главным преимуществом выступает большая вместительность в сочетании с компактностью. Подобная особенность не характерна ни для одной традиционной модели! Купе не занимает много места, при этом позволяет упорядочить большое количество вещей и объемную одежду. Предусмотрены разные секции:

• полки;

• закрытые ниши;

• отделение со штангой;

• выдвижные ящики и прочее.

При хорошей вместительности трехстворчатое купе не занимает много пространства, его можно установить даже в небольшой комнате. Также выделены следующие преимущества:

1. Комфортная эксплуатация. Дверь открывается вовнутрь, не занимает свободное пространство. Допустима установка даже в узком месте. Еще раздвижные двери безопаснее распашных аналогов, невозможно прижать ими палец или удариться об ручку, что важно, когда в доме живут маленькие дети.

2. Яркий элемент интерьера. Шкаф-купе — мебель в современном стиле, которая смотрится эффектно и красиво. Если одна из дверей оборудована зеркалом, тогда пространство визуально становится шире.

3. Умное зонирование помещения. Если нужно поставить небольшую перегородку, устанавливайте трехдверный шкаф. Так удастся решить сразу две задачи: получить вместительную систему для хранения вещей и разделить комнату на 2 зоны. Экономия денег — приятный бонус.

Совет: если свободного места совсем мало, выбирайте угловую модель, где 2 секции располагаются вдоль одной стены, а оставшаяся — рядом у другой. Такие системы есть в каталоге интернет-магазина "Дубок". В компании можно купить то, что представлено в каталоге, или сделать индивидуальный заказ на позицию в желаемом цвете и дизайне.

Честно о недостатках

Если говорить конкретно о трехсекционном купе, то многие люди после непродолжительной эксплуатации приходят к выводу, что для более комфортного пользования нужно дополнительное освещение. Особенно острой эта необходимость становится при размещении шкафа в темном месте. Однако радует достаточно простое решение проблемы.

Второй недостаток касается всех современных купе, оснащенных роликовыми механизмами. Со временем они изнашиваются, требуется производить их замену.

Подведение итогов

Трехсекционный шкаф-купе — отличное решение для комнат с ограниченной площадью и людей, которым негде хранить большое количество вещей. Эта компактная, но вместительная мебель не займет много пространства, позволив поддерживать порядок и скрыть от посторонних глаз одежду, обувь и прочие вещи.