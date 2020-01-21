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пятница, 24 января 2020 02:28

Когда интерьер — произведение искусства: показали роскошные ванные комнаты в стиле ар-деко
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Интерьер в стиле ар-деко должен выглядеть дорого и эффектно, но в то же время сдержанно и благородно.
Фото: digsdigs.com
Интерьер в стиле ар-деко должен выглядеть дорого и эффектно, но в то же время сдержанно и благородно.
Интерьер в стиле ар-деко должен выглядеть дорого и эффектно, но в то же время сдержанно и благородно.
Интерьер в стиле ар-деко должен выглядеть дорого и эффектно, но в то же время сдержанно и благородно.
Интерьер в стиле ар-деко должен выглядеть дорого и эффектно, но в то же время сдержанно и благородно.

Ар-деко является эклектичным стилем, в котором классика и модернизм соединились, будучи "сдобренными" элементами экзотики.

Зародился ар-деко в 1920-х годах в Париже. С 2019-го снова начал набирать популярность, пишет digsdigs.

Интерьеры в стиле ар-деко воплощают в себе идеальное сочетание элегантности и гламура, минимализма и роскоши. Выглядят они нарочито дорого и солидно.

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Характерными для ар-деко как направления дизайна интерьеров являются следующие черты:

- смелые геометрические линии и сложные узоры: многогранники, кривые, ломаные линии, трапеции, круги

- этнические орнаменты

- игра на контрасте цветов, форм и фактур

- вкрапления интенсивных цветов, в том числе красного, синего и зеленого, на фоне полутонов

- полированные, гладкие поверхности, ступенчатые формы

- дорогие материалы или их качественная имитация: красное дерево, мрамор, золото, драгоценные камни, натуральная кожа и т.д.

- аксессуары и фурнитура из стали, латуни, меди

- отделка под золото и серебро

- минимум текстиля

- большое количество предметов с поверхностями, отражающими свет: зеркала, различные металлические изделия

- комплексное освещение

- эффектный декор. К примеру, уместны помпезные хрустальные плафоны, скульптуры, картины.

В соцсети появился необычный паблик "Туалеты с угрожающей аурой" с действительно туалетным юмором. Люди публикуют там фото креативных и самых жутких уборных, где с легкостью можно снимать триллеры и фильмы ужасов.

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