Когда интерьер — произведение искусства: показали роскошные ванные комнаты в стиле ар-деко

Ар-деко является эклектичным стилем, в котором классика и модернизм соединились, будучи "сдобренными" элементами экзотики.
Зародился ар-деко в 1920-х годах в Париже. С 2019-го снова начал набирать популярность, пишет digsdigs.
Интерьеры в стиле ар-деко воплощают в себе идеальное сочетание элегантности и гламура, минимализма и роскоши. Выглядят они нарочито дорого и солидно.
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Характерными для ар-деко как направления дизайна интерьеров являются следующие черты:
- смелые геометрические линии и сложные узоры: многогранники, кривые, ломаные линии, трапеции, круги
- этнические орнаменты
- игра на контрасте цветов, форм и фактур
- вкрапления интенсивных цветов, в том числе красного, синего и зеленого, на фоне полутонов
- полированные, гладкие поверхности, ступенчатые формы
- дорогие материалы или их качественная имитация: красное дерево, мрамор, золото, драгоценные камни, натуральная кожа и т.д.
- аксессуары и фурнитура из стали, латуни, меди
- отделка под золото и серебро
- минимум текстиля
- большое количество предметов с поверхностями, отражающими свет: зеркала, различные металлические изделия
- комплексное освещение
- эффектный декор. К примеру, уместны помпезные хрустальные плафоны, скульптуры, картины.
В соцсети появился необычный паблик "Туалеты с угрожающей аурой" с действительно туалетным юмором. Люди публикуют там фото креативных и самых жутких уборных, где с легкостью можно снимать триллеры и фильмы ужасов.
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