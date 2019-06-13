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четверг, 13 июня 2019 15:04

Какие обои лучше выбрать для детской комнаты?

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Какие обои лучше выбрать для детской комнаты?
Для детской комнаты обои лучше брать со спокойным дизайном, успокаивающим оттенком, без зрительной "перегрузки"

Правильно подобранные обои станут оптимальным декором для любой комнаты – даже для кухни. В то же время стоит понимать, что у каждого помещения есть свои требования к отделке, учитывающие практические, эстетические, эксплуатационные особенности.

Посмотреть каталог современной продукции и выбрать фото, 3D, эксклюзивные обои для вашего дома или квартиры вы можете на сайте https://art-oboi.com.ua/oboi.

Поговорим подробнее об обоях для детской комнаты. Какие модели и материалы стоит выбирать в первую очередь?

Безопасные и не токсичные

Некоторые типы обоев могут выделять в среду опасные вещества, особенно под воздействием солнечных лучей, находясь около батареи или плиты. По понятным причинам наклеивать их на стены детской крайне не рекомендуется. Если возможно, вообще откажитесь от таких вариантов – взрослые ведь тоже люди.

Отдайте предпочтение натуральному сырью без синтетических добавок. Кроме того, внимательно прочитайте описание товара и рекомендации производителя на упаковке. Аналогичная ситуация с клеем: никаких опасных веществ, а еще лучше – клеить на 100% натуральные смеси, не вызывающие аллергий.

Откажитесь от моделей с фактурным декором – рано или поздно он может оказаться во рту или дыхательных путях малыша. В нашем случае: чем проще обои, чем меньше частей от них можно отодрать – тем лучше.

Легкий уход

Как бы вы не хотели, но с большой долей вероятности на новых обоях довольно быстро появятся детские рисунки или другие следы игр. Поэтому рекомендуем вам заранее выделить ребенку зону, часть стены или всю стену, на которой он сможет рисовать. Альтернативный вариант – обзавестись маркерами и обоями, с которых можно легко стереть результаты художественной активности, следы еды, пыль и так далее.

Простой дизайн

Оклеить всю детскую яркими обоями с кислотными оттенками или броскими рисунками из комиксов – сомнительная затея. Постоянная зрительная или психическая нагрузка от такого декора точно не пойдет ребенку на пользу. Даже если вначале ребенок явно выказывает желание выбрать именно такие обои для своей комнаты.

Конечно, отказываться от детских вариантов с героями мультиков, красивой графикой, цветными вставками полностью не надо. Просто ограничьте их одной стеной или участком стены, а остальное пространство заклейте обоями со спокойным дизайном, успокаивающим оттенком, без зрительной "перегрузки".

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