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четверг, 28 января 2021 19:50

Как выбрать правильный унитаз: практические советы специалистов
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Выбор унитаза: как не ошибиться с дизайном туалета
Фото: idei-dekoru.com
Выбор унитаза: как не ошибиться с дизайном туалета
Выбор унитаза: как не ошибиться с дизайном туалета
Выбор унитаза: как не ошибиться с дизайном туалета
Выбор унитаза: как не ошибиться с дизайном туалета

В дизайн современной ванны или отдельного санузла вписываются нестандартные модели унитазов. Чтобы они прослужила как можно дольше, важно серьезно подойти к выбору унитаза.

1. При выборе унитаза особое внимание следует уделить, который послужил основой для его чаши.

Фаянс. Это бюджетный вариант с низкой долговечностью. Такие конструкции даже при правильном использовании прослужат не более 10-12 лет.

Фарфор. Такая чаша изготавливается на основе белой глины с добавлением шпата и мелкого кварца. За счет этих составляющих унитазная чаша более износостойкой. Фарфоровые модели зачастую служат более 25 лет.

Искусственный камень. Эти унитазы являются наиболее прочными и одновременно самыми дорогими. Они выглядят эффектно и роскошно.

Нержавеющая сталь. Отличается высоким показателем износостойкости и гигиеничности. Не боится механических повреждений, как керамические аналоги.

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2. Формы чаши унитаза

Тарельчатые - у них отверстие для слива находится чуть впереди, а жидкость перед попаданием в сток проходит через небольшое углубление. Таким образом отходы сначала попадают в небольшой тарелкоподобное углубление, после чего под напором сливной воды уже проходят дальше.

Воронкообразные - слив находится в центре. То есть продукты жизнедеятельности попадают непосредственно в слив, откуда под струей воды проходят дальше по трубам. Если вы хотите купить унитаз без лишних брызг, смело выбирайте эту конструкцию чаши.

Козырьковые - отверстие для слива находится чуть впереди. Только если первый вариант предусматривает углубление, то в козырьковые чаши это небольшой выступ. Отходы непосредственно попадают в слив, а те, которые остались на выступлении, смываются после нажатия кнопки слива.

3. Выбор типа соединения

Косой. Такой вариант оптимален, если раструб располагается под углом или находится близко к полу.

Горизонтальный. Следует покупать в случае, если раструб располагается на высоте в 5-8 см от пола. Или когда труба вмонтирована в пол, а над ним располагается Г-образный раструб.

Вертикальный. Будет полезен в ситуации, когда раструб располагается не вплотную к стене, а чуть впереди. Тогда подобный унитаз устанавливают там же, у канализационной трубы. Уже позже мастер должен соединить раструб и горизонтальный выпуск.

Чтобы унитаз был без брызг, стоит выбирать конструкцию, со встроенной системой Антивсплеск. Это удается за счет особой формы сливного отверстия - она ​​максимально узкая и утоплена в нижнюю часть конструкции. Кроме этого, сливное отверстие располагается не по центру, а смещено к одной из сторон унитаза. Ободок у таких моделей сконструирован так, чтобы компенсировать брызги в процессе использования унитаза.

Частный дом дает возможность создать комфортные условия не только в гостиной и спальнях, но и в ванной. Там легко реализовать самые смелые дизайнерские решения еще на этапе проектирования дома.

Очень удобно иметь помимо основной еще и гостевую ванную. Она может быть меньше по размеру, но со всем необходимым минимумом. Обычно гостевую комнату делают на первом этаже, а для хозяев - на верхнем.

noviydom.com.ua
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