Как превратить минусы тесной квартир в плюсы

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Ремонт малой квартиры всегда вызывает много вопросов. Хочется сделать жилье максимально комфортным и функциональным. Для этого нужен правильный и грамотный подход. Как избежать ошибок в маленькой квартире и сделать ее недостатки преимуществами - рассказали дизайнеры интерьера с Yaranga Interior Design.

Как этого достичь написали специалисты Yaranga Interior Design в Инстаграм.

1. В маленькой квартире можно найти место для компактного рабочего стола. Тогда возникает вопрос, где хоронить канцелярские принадлежности. Решением является неглубокая полка с несколькими отделениями. Этого будет достаточно для книг, журналов, подставок под канцелярии.

2. Если квартира очень скромных размеров и поставить полноценный обеденный стол нигде, подойдет стол-трансформер. С компактного журнального столика он превращается в обеденный.

3. Бывают пространстве "однушки", а бывают тесные трехкомнатные. Часто это зависит не только от площади, но и от планирования. Решение: перепланировка и объединение нескольких комнат в одну. Объединение кухни и гостиной создает ощущение пространства, а также появляется дополнительная площадь.

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4. Существенный минус небольших квартир - отсутствие места для хранения вещей. Поможет правильное использование каждого сантиметра пространства: антресоли, шкафы до потолка, место под кроватями и др.

5. Используйте смелые цвета, вешайте картины на стены, найдите место не для очередной шкафы, а для дизайнерской вещи, и вы поймете, что живете в роскошных апартаментах.

Интерьер прихожей создает впечатление обо всей квартире. Сейчас модном является отделка с помощью кирпичной кладки или материалов, ее имитируют. Такое решение позволяет создать удивительную атмосферу и задает настроение всему помещению. Это также дополнительное утепление стен и шумоизоляция. За ним легко ухаживать, протерев влажной салфеткой от загрязнений.