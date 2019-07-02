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вторник, 02 июля 2019 18:44

Как оформить кухню по-модному: назвали основные тренды
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Кухонный гарнитур задает кухни стиль и характер.

Какие модели являются нынче модными, рассказал 2020spaces.

1. Отсутствие резьбы и сложных декоративных элементов. Сегодня в тренде минималистские кухонные гарнитуры с гладкими поверхностями и четкими линиями. Однотонные. Глянцевые либо матовые — не важно.

Автор: pinterest.com
  Нынче в тренде минималистские гарнитуры.
Нынче в тренде минималистские гарнитуры.

2. Белые тона. Гарнитуры в белом цвете были в моде в прошлом году, остаются и в нынешнем. Такие модели делают комнату светлее и больше, создают в ней атмосферу абсолютной чистоты и порядка. Гармонично смотрятся в комбинации с древесиной, использование которой тоже ныне актуально в дизайне кухонных интерьеров.

Автор: pinterest.com
  Мода на абсолютно белые кухонные гарнитуры сохранилась и в 2019 году.
Мода на абсолютно белые кухонные гарнитуры сохранилась и в 2019 году.

3. Двухцветная палитра. Двухцветные гарнитуры оживляют пространство. Темные тумбы со светлыми столешницами или наоборот — ныне одна из ведущих тенденций. Актуальным является также сочетание светлых верхних шкафов и темных нижних. Популярностью пользуется комбинация черного с синим.

Автор: pinterest.com
  Двухцветные гарнитуры сейчас особенно популярны.
Двухцветные гарнитуры сейчас особенно популярны.

4. Наличие открытых полочек. На них можно выставлять посуду, различные коробки, банки с крупами, вазы или горшки с растениями, всевозможные аксессуары.

Автор: pinterest.com
  Открытые полки — один из ключевых трендов современного дизайна.
Открытые полки — один из ключевых трендов современного дизайна.

5. Выдвижные полки. Наличие в тумбах таких элементов позволяет хранить кухонные принадлежности, не загромождая пространство.

Автор: pinterest.com
  Большое количество места для хранения кухонных принадлежностей — обязательное требование к современному интерьеру кухни.
Большое количество места для хранения кухонных принадлежностей — обязательное требование к современному интерьеру кухни.

6. Шкафы со стеклянными дверцами. Такие модели визуально расширяют пространство, выглядят стильно и элегантно. Позволяют выставлять напоказ посуду и предметы декора так, чтобы на их поверхности не накапливались пыль и жир.

Автор: pinterest.com
  Популярностью в 2019 пользуются шкафчики со стеклянными дверцами.
Популярностью в 2019 пользуются шкафчики со стеклянными дверцами.

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В следующем году в дизайне интерьера модным будет неомятный оттенок. Относится он к группе пастельных тонов. С гендерной точки зрения является нейтральным.

2020spaces.com
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02
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