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пятница, 28 августа 2020 11:20

Как обновить дачу без больших затрат
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Фото: dommovik.ru

Устаревшую дачу можно обновить без капитального ремонта. В этой статье собрали несколько советов для преобразования старого помещению на проситр для отдыха.

1. Пол стоит проверить в первую очередь. Деревянная может сгнить, то эти фрагменты необходимо заменить. А весь настил покрыть лаком или краской для продления срока эксплуатации пола.

Для пола можно использовать яркую краску - это кардинально изменит внешний вид жилья.

2. Окна на даче необходимо вымыть с крахмалом и натереть до блеска, рамы - покрасить. Грубые шторы заменить на легкие полупрозрачные. Такой ход создаст больше света и пространства в помещениях.

3. Покрасить стены или переклеить обои. Их надо выбирать дороги. Можно воспользоваться обрезками или остатками, их поклеить по лоскуточной технологии. Все зависит от фантазии и имеющихся. Но таким способом лучше оформлять только одну стену. Другие покрасить в светлые цвета.

Если обои совсем не держатся на стенах, стоит купить полотна на флизелиновой основе. Они прочнее держатся, легче клеятся, но не перекрашиваются. Кроме этого данный материал способен скрыть небольшие погрешности.

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4. Даже в небольшой гостиной дачи следует установить камин. Он создает атмосферу уюта и тепла. Если такой возможности нет, имитация камина тоже будет уместна.

5. Коврики, пледы, подушки задают тон всему интерьеру. Выберите несколько цветов, которые вам по душе, и с их помощью сделайте акценты в комнате.

Обновить старую мебель фактурной самоклеящей пленкой.

Большим преимуществом собственного дома является возможность комфортно отдыхать возле дома. Для этого устраивают террасы - площадка, приподнятое над землей. Чтобы они не выглядели скучными и стандартными, можно добавить фантазию.

Те бывают полностью открытыми, полузакрытыми и закрытыми. Но не стоит путать террасу с верандой. Закрытая терраса - это сооружение с крышей, иногда огороженная одной или двумя стенами дома, но не застеклена.

realestate.24tv.ua
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