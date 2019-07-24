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четверг, 25 июля 2019 09:30

Как инновации упростили работу домохозяйкам

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Современные женщины не готовят в печи и не стирают белье в реке. Производители бытовой техники делают все возможно, чтобы представительницы прекрасного пола чувствовали себя уютно в быту. Упрощение процессов приготовления, стирки, уборки дает больше времени проводить со своей семьей.

Какие инновации представлены на рынке бытовой техники сейчас? Без чего уже просто невозможно представить семейный быт?

 

Современные варочные панели

Говоря о современных варочных поверхностях, мы, прежде всего, имеем в виду индукционные панели. Это особенная технология, аналогов которой не существуют. Основной принцип действия - создание электромагнитного поля, которое способствует нагреванию посуды. При этом, оно не осуществляет негативного воздействия на человека.

Процесс приготовления еды на такой плите максимально простой и удобный. Специальная посуда с ферромагнитными составляющими нагревается под воздействием тока, благодаря чему в посуде за считанные секунды прогреваются продукты. Со стороны это выглядит как обычный процесс и никак не отражается на качестве приготовления.

Большое количество режимов работы и интеллектуальных настроек позволяет подобрать оптимальный вариант для приготовления мяса, овощей, рыбы и супа. Особенно удобно то, что на индукционной панели нет разделения на конфорки. Благодаря специальной разметке, установить кастрюлю можно на любой части поверхности. Пример оригинальной разметки можно посмотреть на индукционной варочной поверхности SlimFit Bridge от "Электролюкс".

 

Что еще привлекает пользователей варочной поверхности, так это стильный дизайн. Такая плита идеально сочетается с интерьером современной кухни.

Стиральные машины с сушкой

Наличие балкона в квартире упрощает сушку белья. Однако процесс развешивания стирки затратный по времени, да и в интерьерах в стиле минимализм декор из него неуместен. На помощь приходят стиральные машины с сушкой.

В отличие от обычной стиральной машины, эти имеют дополнительную функцию - сушить мокрое белье. Возможность забросить в барабан грязную, а достать чистую и сухую одежду радует как женщин, так и мужчин. Машинки заботятся о самых деликатных тканях, особенно модели Perfect Care от "Электролюкс". Но внимательно изучить ярлыки на одежде перед стиркой лишним не будет.

 

Малая техника для кухни

Для мелкой бытовой техники на кухне теперь нужен отдельный шкаф. Мы говорим не о гигантских размерах, а количестве. Каждый ручной процесс уже давно автоматизирован: нарезка, очистка, взбивание, замес теста, приготовления кофе. Вот далеко не полный список приборов-помощников на кухне:

● настольные и погружные блендеры

● соковыжималки

● миксеры

● кофемашины

● электрочайники

● тостеры

● кухонные машины

Современные соковыжималки оснащены пластиковым шнековым механизмом. Они эффективно выжимают сок из любых плодов и ягод. Новомодные электрочайники удивляют не только дизайном, но и функционалом - например, режимами нагрева воды или Wi-Fi-управлением.

Но наибольшие инновации коснулись техники для приготовления кофе. Кофемашины с помолом зерна и десятью вариантами приготовления кофе все чаще занимают почетное место на кухне среднестатистической семьи.

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