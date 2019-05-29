Изысканная простота: показали подборку монохромных спален

Монохроматическая цветовая схема предусматривает использование нескольких оттенков одного и того же тона. Они должны отличаться по яркости и степени насыщенности. Основной тон разрешается сочетать с одним из нейтральных. К примеру, с белым, серым или черным.

Проще всего создать монохроматическую схему с 3-х оттенков. За основу можно взять основной цвет спектра. Вторым выбрать на один тон светлее, третьим — на один тон темнее. Пишет freshome.

Добавить в монохроматический интерьер динамики помогут различные текстуры и узоры. Разбавить однотонность можно также за счет разноцветных аксессуаров. Единственное требование — на них должен присутствовать один из базовых оттенков, которые использовались при оформлении комнаты.

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