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среда, 29 мая 2019 12:52

Изысканная простота: показали подборку монохромных спален
19

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Монохроматическая цветовая схема позволяет сделать пространство целостным и сбалансированным.
Фото: pinterest.com
Монохроматическая цветовая схема позволяет сделать пространство целостным и сбалансированным.
Монохроматическая цветовая схема позволяет сделать пространство целостным и сбалансированным.
Монохроматическая цветовая схема позволяет сделать пространство целостным и сбалансированным.
Монохроматическая цветовая схема позволяет сделать пространство целостным и сбалансированным.

Монохроматическая цветовая схема предусматривает использование нескольких оттенков одного и того же тона. Они должны отличаться по яркости и степени насыщенности. Основной тон разрешается сочетать с одним из нейтральных. К примеру, с белым, серым или черным.

Проще всего создать монохроматическую схему с 3-х оттенков. За основу можно взять основной цвет спектра. Вторым выбрать на один тон светлее, третьим — на один тон темнее. Пишет freshome.

Добавить в монохроматический интерьер динамики помогут различные текстуры и узоры. Разбавить однотонность можно также за счет разноцветных аксессуаров. Единственное требование — на них должен присутствовать один из базовых оттенков, которые использовались при оформлении комнаты.

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Монохромное оформление допустимо в стиле ар-деко. Это эклектичное направление, сочетающее в себе признаки модернизма и классики, имперского стиля с элементами экзотики. Ар-деко является одновременно ярким и изящным, роскошным и легким.

freshome.com
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