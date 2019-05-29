Изысканная простота: показали подборку монохромных спален

Проще всего создать монохроматическую схему с 3-х оттенков. За основу можно взять основной цвет спектра. Вторым выбрать на один тон светлее, третьим — на один тон темнее. Пишет freshome.
Добавить в монохроматический интерьер динамики помогут различные текстуры и узоры. Разбавить однотонность можно также за счет разноцветных аксессуаров. Единственное требование — на них должен присутствовать один из базовых оттенков, которые использовались при оформлении комнаты.
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Монохромное оформление допустимо в стиле ар-деко. Это эклектичное направление, сочетающее в себе признаки модернизма и классики, имперского стиля с элементами экзотики. Ар-деко является одновременно ярким и изящным, роскошным и легким.
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