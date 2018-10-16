Источник вдохновения: показали подборку самых стильных звездных кухонь

Фото: hellomagazine.com

Кухня — это сердце дома. Здесь хозяйка готовит вкусную домашнюю еду, вместе собирается за обеденным столом вся семья. Поэтому к оформлению данной комнаты следует отнестись особо ответственно. Она должна быть одновременно и функциональной, и максимально уютной.

Идеи для оформления кухни можно почерпнуть у звезд. Фотоподборку, которая в этом поможет, презентовало известное британское издание Hello.

Представленные фотографии могут послужить источником для вдохновения желающим обновить интерьер своей кухни. Также удовлетворят интерес тех, кто хотел бы заглянуть в дом знаменитости. В частности поклонников Дженнифер Лопес, известного семейства Дженнер-Кардашиан, Селены Гомес и других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали удивительно изысканные кухни в белом цвете

Ранее представили самые роскошные ванные комнаты знаменитостей. Представленная подборка включает в себя апартаменты Дженнифер Лопес, Серены Уильямс, Джон Бон Джови, Евы Лонгории, Синди Кроуфорд, Леди Гаги, Анджелины Джоли, Мела Гибсона и других звезд. Из нее можно почерпнуть вдохновение для создания собственной ванной, в которой будет возможность не просто принимать водные процедуры, но и полностью отгородиться от будничных проблем.