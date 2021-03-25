Ищете дизайнерская мебель и освещение? - Вот 5 причин зайти на Designloft

1. Самый большой ассортимент мебели и освещения в Украине

2. Европейские и украинские бренды собраны в одном онлайн-стори

3. Профессиональная консультация и подбор

4. Работаем официально согласно законодательству

5. Гарантия до 10 лет!

DESIGNLOFT — интернет-магазин дизайнерской мебели, декора и предметов освещения. Мы помогаем оформить интерьер в стилях лофт, минимализм, модерн и скандинавский. Вы можете выбрать стильные и функциональные предметы интерьера для дома, офиса, ресторана или бара.

Мы собрали в каталоге более 15 000 разработок украинских и европейских брендов. Среди них Eglo, Nowodvorski, Actona, SLV, Markslojd, Lampgustaf, Ideal lux, Signal, Cube44, Uconcept, Noom, Hairpinlegs, Sleep.onnn, ROMP, Tureckiy, Pikart, Pedrali, Imperium light, Ceramika design, LaForma, Odudlab, Drommel и другие.

На сайте есть все, что нужно для оформления жилого и коммерческого помещения: стулья, кресла, обеденные и письменные столы, кровати, диваны, шкафы, камины, предметы освещения и декора.

Вы можете подобрать все необходимые товары на одном сервисе с помощью поиска и фильтра. Это быстро и удобно.

А чтобы выбор стал еще проще, наши дизайнеры сделают специальную подборку в разных бюджетах. Мы найдем товары, которые отлично впишутся в вашу концепцию. Обращайтесь, даже если нет конкретных идей. Обсудим, подумаем и поможем, независимо от вашей готовности покупать.

Мы активно сотрудничаем с архитектурными бюро, студиями дизайна и проектными организациями — помогаем реализовывать крупные проекты. Чаще всего это сферы HoReCa.

Вы можете купить мебель в стиле лофт, минимализм, модерн и скандинавский в городах Украины. Также доставляем дизайнерские предметы интерьера, декора и освещения в стиле лофт в страны СНГ.

Работаем официально и придерживаемся законодательства: всегда готовы предоставить необходимые документы и подтверждения. Несем полную ответственность за качество и сроки поставки товаров — эти и другие нюансы прописываем в договоре.

Нам не безразлично, какой товар мы продаем. Поэтому размещаем продукцию только надежных брендов и даем гарантию.

Шоурумы:

Киев, ул. Василия Липковского, 16а

Харьков, ул. Культуры, 8, ТЦ "Сумской рынок", 2 этаж

Приходите за вдохновением и чашечкой вкусного кофе.

Весь ассортимент на designloft.com.ua

Позвоните нам или оставляйте заявку. Мы свяжемся с вами в течение 15 минут и уточним все детали.

+380 67 574 32 33

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Всегда рады вашим обращением!