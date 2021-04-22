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вторник, 27 апреля 2021 02:28

Интерьер современной квартиру, в который трудно не влюбиться
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Интерьер 2021: модный дизайн современной квартиры
Фото: facebook.com
Интерьер 2021: модный дизайн современной квартиры
Интерьер 2021: модный дизайн современной квартиры
Интерьер 2021: модный дизайн современной квартиры
Интерьер 2021: модный дизайн современной квартиры

Дизайн квартиры в сдержанных тонах подойдет для жителей всех возрастов. Дизайнеры создали интерьер, в который трудно не влюбиться. Квартира на 64 м2 в столичном комплексе Центральный выдержана в серо-оливково-графитовом цвете. Они создали приятную розлаблюючу палитру.

Об этом пишут на странице OV2 в Фейсбук.

Гостиную, кухню и обеденную зону объединили в одно помещение. Для отделки стен использовали: краску, декоративную штукатурку и панели.

У окна разместили лаунж зону для комфортного просмотра ТВ. Функциональная кухня выполнена в земельных оттенках с гладкими фасадами. "Объемная" стена у обеденного стола это отличный вариант того, как можно красиво декорировать стену.

В спальне создали уютную атмосферу и интерьер, который будет максимально расслаблять. На узлоливье кровати скомбинировали два вида стеновых панелей, а завершающим штрихом стала LED-подсветка.

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Детская комната получилась светлой и легкой, где удалось разместить два спальных места, две рабочие зоны и место для хранения вещей.

Успех ремонта зависит от того начали его правильного. Надо быть в курсе новинок и рабочих моментов. Чтобы знать с чего начать ремонт, стоит прислушаться к совету от дизайнеров. Так вы ничего не пропустите, а процесс ремонта будет приятным.

Дизайнеры назвали 5 обязательных пунктов, из которых следует начать ремонт.

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