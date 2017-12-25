Интерьер 2018: 15 вариантов оригинального декрування плиткой ванной комнаты

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Плитка на стенах в ванной комнаты является едва ли не самым надежным материалом для облицовки. Какие бы новые отделочные материалы не предлагали производители, а керамическая плитка остается на пике популярности. Каждый сезон меняются тренды на ее окраски, фактуры и общего выполнения изделий из керамики.

Керамическая плитка выпускается разных размеров и форм, однотонная или с рисунком, с матовым или глянцевым покрытием.

1. Для малогабаритных ванных комнат облицовочная плитка светлых тонов всегда будет актуальна. Она создает легкий образ помещения и визуально увеличивает его размеры. Чтобы вся комната не казалась монотонной, можно создать цветовой акцент с помощью отделки пола, текстильного оформления (шторки, полотенца) или аксессуаров для ванной.

2. Серый цвет актуален уже несколько сезонов за свою практичность и универсальность с точки зрения комбинаторики с другими оттенками.

На сером фоне белая сантехника выглядит эффектно, а блеск хромированных деталей сантехнических устройств и аксессуаров придает помещению некоторое лоск и легкий налет современной роскоши.

3. Все оттенки бежевого цвета - безусловные фавориты для оформления поверхностей ванной комнаты. Белье сантехнических устройств, блеск аксессуаров, зеркальные и глянцевые поверхности - все это создает определенный налет прохлады в образе ванной комнаты. Предоставить теплоты интерьера помещения помогут природные оттенки бежевого палитры.

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4. Чтобы визуально увеличивать пространство можно использовать только светлые оттенки в отделке, зеркальные и глянцевые поверхности.

Плитка может иметь серебристый, золотистый или медный блеск, если при ее изготовлении в состав были добавлены металлические частицы. С помощью металлизированной плитки можно выделять определенные зоны или элементы интерьера, создавать декоративные панно, окантовку, фартуки и другие варианты декорирования поверхностей ванной комнаты.

5. Плитка, имитирующая деревянные поверхности невероятно популярна. Учитывая, что в сфере дизайна интерьеров актуально все, что связано с использованием природных материалов, такой всплеск популярности можно легко объяснить. Имитация деревянных поверхностей актуальна не только для создания напольного покрытия, но и частичной отделки стен, столешниц, фасадов сантехнических устройств.

Не менее популярной остается на стенах мозаика. Без нее не обойтись при облицовке сложных поверхностей - округлых форм, ниш, выступов, арок. С помощью нее можно составить декоративное панно, выложить плинтус или фартук.