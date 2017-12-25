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понедельник, 25 декабря 2017 20:05

Интерьер 2018: 15 вариантов оригинального декрування плиткой ванной комнаты
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Плитка светлых тонов создает легкий образ ванной комнаты
Фото: remontbp.com
Плитка светлых тонов создает легкий образ ванной комнаты
Темные оттенки плитки актуальны уже несколько сезонов за свою практичность
Темные оттенки плитки актуальны уже несколько сезонов за свою практичность
Плитка светлых тонов создает легкий образ ванной комнаты
Плитка светлых тонов создает легкий образ ванной комнаты
Плитка светлых тонов создает легкий образ ванной комнаты

Плитка на стенах в ванной комнаты является едва ли не самым надежным материалом для облицовки. Какие бы новые отделочные материалы не предлагали производители, а керамическая плитка остается на пике популярности. Каждый сезон меняются тренды на ее окраски, фактуры и общего выполнения изделий из керамики.

Керамическая плитка выпускается разных размеров и форм, однотонная или с рисунком, с матовым или глянцевым покрытием.

1. Для малогабаритных ванных комнат облицовочная плитка светлых тонов всегда будет актуальна. Она создает легкий образ помещения и визуально увеличивает его размеры. Чтобы вся комната не казалась монотонной, можно создать цветовой акцент с помощью отделки пола, текстильного оформления (шторки, полотенца) или аксессуаров для ванной.

2. Серый цвет актуален уже несколько сезонов за свою практичность и универсальность с точки зрения комбинаторики с другими оттенками.

На сером фоне белая сантехника выглядит эффектно, а блеск хромированных деталей сантехнических устройств и аксессуаров придает помещению некоторое лоск и легкий налет современной роскоши.

3. Все оттенки бежевого цвета - безусловные фавориты для оформления поверхностей ванной комнаты. Белье сантехнических устройств, блеск аксессуаров, зеркальные и глянцевые поверхности - все это создает определенный налет прохлады в образе ванной комнаты. Предоставить теплоты интерьера помещения помогут природные оттенки бежевого палитры.

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4. Чтобы визуально увеличивать пространство можно использовать только светлые оттенки в отделке, зеркальные и глянцевые поверхности.

Плитка может иметь серебристый, золотистый или медный блеск, если при ее изготовлении в состав были добавлены металлические частицы. С помощью металлизированной плитки можно выделять определенные зоны или элементы интерьера, создавать декоративные панно, окантовку, фартуки и другие варианты декорирования поверхностей ванной комнаты.

5. Плитка, имитирующая деревянные поверхности невероятно популярна. Учитывая, что в сфере дизайна интерьеров актуально все, что связано с использованием природных материалов, такой всплеск популярности можно легко объяснить. Имитация деревянных поверхностей актуальна не только для создания напольного покрытия, но и частичной отделки стен, столешниц, фасадов сантехнических устройств.

Не менее популярной остается на стенах мозаика. Без нее не обойтись при облицовке сложных поверхностей - округлых форм, ниш, выступов, арок. С помощью нее можно составить декоративное панно, выложить плинтус или фартук.

remontbp.com
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