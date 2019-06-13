Грубоватая оригинальность: как выглядят кухни в индустриальном стиле

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Индустриальный стиль позволяет выставлять напоказ все, что обычно пытаются скрыть. Речь идет о трубах, арматуре, проводке, балках и креплениях, строительных материалах. Стены обычно покрывают бетоном. Для создания акцента часто используют кирпичную кладку. Пол делают преимущественно из полированного бетона либо из древесины.

Мебель и аксессуары для комнаты в индустриальном стиле подбирают из простых материалов: железа, матового никеля, меди, чугуна, нержавеющей стали, древесины, пластика. Предпочтение отдают лаконичным моделям с четкими линиями и без лишних декоративных элементов, пишет gharpedia.

Цвета для оформления комнаты в индустриальном стиле выбирают из нейтральной палитры. Декор вводят по минимуму.

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Суть индустриального стиля в имитации заводского или складского помещения. Возникло это направление в 1960-х годах в Нью-Йорке, когда из-за нехватки жилья люди вынуждены были превращать в жилое пространство заброшенные фабрики и заводы.