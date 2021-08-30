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вторник, 31 августа 2021 09:00

Готовая кухня или на заказ — что выбрать?

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  Готовые кухни - очень популярный вариант, которому отдают предпочтение большинство покупателей. Фото: maestro.ua
Готовые кухни - очень популярный вариант, которому отдают предпочтение большинство покупателей. Фото: maestro.ua

Выбор кухни — важный этап обустройства дома. Это помещение должно быть не только красивым и удобным, но иметь весь необходимый функционал для готовки еды. Учитывая, что каждый человек ежедневно проводит на кухне часть своего времени, стоит потратить хотя бы немного усилий на изучение различных предложений кухонь.

Сегодня можно купить готовые кухонные наборы мебели или заказать кухню по индивидуальным параметрам. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

Готовые кухни

Это очень популярный вариант, который предпочитает большинство покупателей.

У такого подхода есть несколько плюсов:
- Стоимость кухни будет невысокой, так как процесс изготовления шаблонов поставлен на поток, а дизайнерам не нужно заниматься индивидуальными проектами — все сделано заранее.
- Готовую кухню можно получить быстро, потому что все отдельные детали уже изготовлены и лежат на складе, готовые к сборке.
- Можно сразу посмотреть цену — в процессе доставки и сборки комплектация и детали отдельных блоков меняться не будут.

Однако у готовых кухонь есть и существенные минусы:
- Каждый проект подходит под определенные габариты помещения. Любое отклонение от них приведет к неиспользуемому пустому пространству. И наоборот — кухня может не поместиться в комнату.
- Качество готовых кухонь рассчитано на масс-маркет — оно хуже, чем у заказных вариантов.

Индивидуальный заказ

При заказе гарнитура по индивидуальным параметрам клиент получает кухню, которая продумана до мелочей и отвечает его конкретному запросу. Это дает много очевидных преимуществ:
- Перед изготовлением кухни на дом к заказчику выезжают специалисты, которые делают точные замеры помещения и оценивают его возможности. Это позволяет подогнать кухню с точностью до миллиметра.
- Заказчик может выбрать любую деталь или материал, не только меняя дизайн, но и формируя конечную стоимость изделия.
- Заказные кухни всегда имеют самое высокое качество.
- Производители кухонь на заказ предлагают от года комплексной гарантии.

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Дата
31
августа

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