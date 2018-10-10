Гостиные в стиле бохо, которые вдохновляют

Фото: http://decoholic.org

Интерьер гостиной должен способствовать расслаблению и отдыху. Именно поэтому для оформления такой комнаты как нельзя лучше подходит бохо — стиль, приносящий с собой атмосферу легкости и беззаботности. Выдержанный в нем интерьер помогает избавиться от накопленного в течение дня напряжения, располагает к релаксу.

Советы по оформлению гостиной в этом стиле предоставил дизайнерский ресурс Decoholic.

1. Играйте с цветами и текстурами. Стиль бохо позволяет смешивать различные тона и при этом смело отходить от традиционных комбинаций. Подойдут как яркие, так и спокойные, приглушенные оттенки. Смело использовать можно этнические мотивы, пестрые и узорчатые принты.

2. Остановите выбор на оригинальных осветительных приборах. Это могут быть старинные канделябры или винтажные настольные лампы с необычными абажурами.

3. Выберите интересную мебель. Необычные модели кресел, столиков и диванов придадут интерьеру особый шарм и сделают его уникальным. При этом с оригинальностью важно не переусердствовать — в первую очередь мебель

должна быть удобной.

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4. Украсьте комнату произведениями искусства и множеством аксессуаров. Подойдут различные скульптуры, картины, панно, вазы, горшки с комнатными цветами, свечи, декоративные подушки, коврики, плетеные корзины, амулеты и подобное Особенно уместно в бохо-гостиной выглядеть будут изделия ручной работы.

5. Сочетайте элементы различных стилей, но делайте это без фанатизма. Бохо — это продуманная небрежность, некий упорядоченный хаос. Вещи, которые используются для оформления интерьера в таком стиле, могут быть как винтажными, так и модернистскими. Однако общая картинка должна выглядеть гармонично.

Ранее показали невероятно уютные кухни в модном стиле бохо. Он дает полную свободу самовыражения и позволяет сочетать несочетаемое. Коврики, подушки, помпезные картины, фотогалерея, множество декоративных предметов и горшков с комнатными растениями — все это уместно использовать для оформления интерьера кухни, если вы выбираете этот стиль.