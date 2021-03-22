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понедельник, 22 марта 2021 22:37

Глина на стенах и сад на крыше: показали уникальный просторный дом
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Эко-дом создали по уникальной технологии
Фото: irarquitectura.com
Эко-дом создали по уникальной технологии
Эко-дом создали по уникальной технологии
Эко-дом создали по уникальной технологии
Эко-дом создали по уникальной технологии

Архитектуры студии IR Arquitectura построило просторный дом в Буэнос-Айресе. Он собран из нескольких блоков разной высоты.

В нем утеплителем стен выступает обмазанная глиной солома. Внешне они покрыты вертикальными досками и в продольных фасадах гидроизолирован. В то время как поперечные решались с помощью обшивки шва. Это обеспечивает высокие термодинамические характеристики благодаря своей способности поглощать влажность окружающей среды и естественное регулирование температуры внутри помещения.

По обе стороны от кухни-гостиной расположились спальни: детские и родительская соответственно.

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Интересным решением стал небольшой внутренний сад. Он отделяет детские спальни от пространства кухни-гостиной. Пол здесь застеленный натуральным газоном и не имеет фундамента, а крыша выполнена из прозрачного поликарбоната.

Крыша дома, за исключением сада специально озеленена. Вместе с необычным исполнением стен это позволило эффективно теплоизолировать дом и экономить на отоплении и охлаждении.

В американском городе Портленд закончили изящный дом. В нем архитекторы воплотили множество экспериментальных подходов к дизайну. Жилье максимально приближено к природе. Это создает ощущение уюта для встреч с друзьями.

Дом сдержанный с акцентом на природные материалы, такие как дерево, сталь, камень и стекло. Деревянные потолки, ковры и уютная мебель добавляют мягкого оттенка минималистичной палитре материалов.

irarquitectura.com
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