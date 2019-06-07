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воскресенье, 09 июня 2019 23:28

Гигантский отель: в аэропорту открыли уникальное заведение
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Фото: his.ua

В здании бывшего авиа терминала Нью-Йорке открыли отель.

История нью-йоркского аэропорта Джона Ф. Кеннеди началась в 1955 году и он должен был стать парадной воротами для туристов со всего мира. Здесь впервые начали использовать телетрапы, объявлять информацию о рейсах по громкоговорителю, здесь появилась первая система видеонаблюдения, багажные карусели, электронное табло с расписанием рейсов и электронные весы на стойках регистрации.

Терминал символизирует собой полет и выполнен в виде большой белой птицы с гигантскими крыльями. Возможно, благодаря этому успешно реализованного архитектурному замыслу, в 1994 году аэропорт официально признали памятником Нью-Йорка, а в 2005, уже после закрытия, терминал вошел в реестр исторических объектов национального значения.

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Через 18 лет после закрытия терминал снова открывает свои двери как гостиница. Реставрационные работы доверили архитектору Бейеру Блиндера Белю.

Здесь нет четких граней, перегородок и стен, а все как бы перетекает из одного в другое, символизируя постоянное движение.

Гостевые номера, а их здесь 512, расположились в "крыльях" бывшего терминала. Оригинальную цветовую гамму (белый цвет в сочетании с оттенком "красный чили") зоны регистрации и кафе сохранили.

Теперь здесь лаундж-зона, где работают ресторан Paris Café на 200 мест и коктейль-бар.

Также отель может похвастаться пространством для проведения мероприятий площадью 50 000 м², огромным тренажерным залом, бассейном на крыше и смотровой площадкой с видом на взлетно-посадочную полосу. Важный факт: в организации интерьеров номеров были использованы мебель бренда Knoll, которые также спроектировал Сааринен.

his.ua
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10
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