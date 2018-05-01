Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом

Фото: boredpanda.com

Уборка - непростое дело, к которому нужно быть готовым как физически, так и морально. Она может изменить объект до неузнаваемости.

Это доказывает в своей подборке фото Bored Panda.

Многие старается долгое время ее оттягивать, что очень ухудшает Внешний вид. После взгляда на эти фотографии становится ясно, что убирать не трудно, а очень даже полезно.

Здесь собраны фотографии к уборке и после, и ее результат не только поражает, но еще и мотивирует взять в руки тряпку.

Речь идет не только об уборке в доме, а чистку внешнего фасада. Например, стало открытием, что здания Нью-Йорка не старые, а просто грязные.

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Секрет такой чрезвычайной чистки в профессиональных машинах высокого давления, которые обновляют старые картины, мебель и садовые дорожки. В конечном варианты они выглядят как новые.