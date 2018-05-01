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вторник, 01 мая 2018 23:28

Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
14

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Необычная чистка меняет дом до неузнаваемости
Фото: boredpanda.com
Необычная чистка меняет дом до неузнаваемости
Необычная чистка меняет дом до неузнаваемости
Необычная чистка меняет дом до неузнаваемости
Необычная чистка меняет дом до неузнаваемости
Необычная чистка меняет дом до неузнаваемости
Необычная чистка меняет дом до неузнаваемости

Уборка - непростое дело, к которому нужно быть готовым как физически, так и морально. Она может изменить объект до неузнаваемости.

Это доказывает в своей подборке фото Bored Panda.

Многие старается долгое время ее оттягивать, что очень ухудшает Внешний вид. После взгляда на эти фотографии становится ясно, что убирать не трудно, а очень даже полезно.

Здесь собраны фотографии к уборке и после, и ее результат не только поражает, но еще и мотивирует взять в руки тряпку.

Речь идет не только об уборке в доме, а чистку внешнего фасада. Например, стало открытием, что здания Нью-Йорка не старые, а просто грязные.

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Секрет такой чрезвычайной чистки в профессиональных машинах высокого давления, которые обновляют старые картины, мебель и садовые дорожки. В конечном варианты они выглядят как новые.

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