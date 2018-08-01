Эксперты рассказали, как правильно мыть натяжные потолки

Глянцевые и тканевые натяжные потолки требуют разного ухода. ФОТО: 5plus.dp.ua

Из-за неправильного ухода натяжные потолки могут быстро потерять товарный вид. Не допустить этого позволят простые правила чистки таких покрытий.

Для чистки натяжных потолков понадобится тряпка из мягкой ткани, хорошо впитывающая влагу, моющее средство, предназначенное для соответствующего типа поверхностей, и швабра для удаления пыли. Пишет портал недвижимости REALT.UA.

Последовательность действий:

1. Прочистить потолок шваброй.

2. Нанести моющее средство и оставить на несколько минут.

3. Тщательно протереть полотно сухой тряпкой.

Если моющее средство качественное, потеков после него не останется, а грязь и следы от насекомых исчезнут. Чтобы предать полотну идеального вида, можно в конце протереть его раствором нашатырного спирта.

Проводить чистку натяжных потолков эксперты рекомендуют днем, а не вечером: естественный свет позволит разглядеть все пятна, тогда как искусственный создаст нежелательную тень и тем самым ухудшит видимость.

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Тканевые натяжные потолки специалисты советуют очищать только в случае сильного загрязнения. Для мытья таких видов потолочных поверхностей использовать рекомендуют щетку с мягким ворсом и слабоконцентрированный мыльный раствор. Последний применять советуют только при наличии значительного загрязнения.

Эксперты отмечают, что чистить тканевое полотно следует очень аккуратно, ведь оно деликатнее, чем глянцевые натяжные потолки. Так, сильно прижимать щетку к нему нежелательно, иначе материал может повредиться. После завершения чистки полотно рекомендуют протереть мягкой тряпкой.

Ранее рассказали, что натяжной потолок не боится затопления и усадки. К преимуществам его относится также эффект увеличения пространства. Гарантия на натяжные потолки дается в среднем на три года.