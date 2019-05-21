Два в одном: показали интересные идеи оформления в ванной библиотеки

Фото: architectureartdesigns.com

Назначение ванной комнаты не ограничивается проведением гигиенических процедур. Это также место, где можно расслабиться и на время убежать от реальности. Поэтому вполне целесообразным дополнением к привычным атрибутам ванной комнаты будет библиотека.

Установить книжные полки в ванной комнате можно на свободной стене. Не обязательно полностью заставлять их книгами. Можно рядом разместить ароматизированные свечи, горшки с комнатными растениями или различные аксессуары, пишет architectureartdesigns.

Некоторые производители предлагают оригинальные модели ванн с встроенными в корпус полочками. В такие отделения вместо средств гигиены тоже можно поместить книги. Благодаря этому будет возможность, не вылезая из ванны, достать любимый роман и насладиться его прочтением, нежась в пенной воде.

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Идеальным местом для обустройства библиотеки является узкий коридор. Главное правило — установить книжные полки только с одной стороны, оставив другую стену свободной. Благодаря этому удастся избежать перегрузки пространства.