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вторник, 21 мая 2019 17:55

Два в одном: показали интересные идеи оформления в ванной библиотеки
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Наличие в ванной комнате библиотеки добавит в атмосферу ощущение уюта и позволит без проблем достать любимую книгу, чтобы насладиться ее прочтением прямо во время приема ванны.
Фото: architectureartdesigns.com
Наличие в ванной комнате библиотеки добавит в атмосферу ощущение уюта и позволит без проблем достать любимую книгу, чтобы насладиться ее прочтением прямо во время приема ванны.
Наличие в ванной комнате библиотеки добавит в атмосферу ощущение уюта и позволит без проблем достать любимую книгу, чтобы насладиться ее прочтением прямо во время приема ванны.
Наличие в ванной комнате библиотеки добавит в атмосферу ощущение уюта и позволит без проблем достать любимую книгу, чтобы насладиться ее прочтением прямо во время приема ванны.
Наличие в ванной комнате библиотеки добавит в атмосферу ощущение уюта и позволит без проблем достать любимую книгу, чтобы насладиться ее прочтением прямо во время приема ванны.

Назначение ванной комнаты не ограничивается проведением гигиенических процедур. Это также место, где можно расслабиться и на время убежать от реальности. Поэтому вполне целесообразным дополнением к привычным атрибутам ванной комнаты будет библиотека.

Установить книжные полки в ванной комнате можно на свободной стене. Не обязательно полностью заставлять их книгами. Можно рядом разместить ароматизированные свечи, горшки с комнатными растениями или различные аксессуары, пишет architectureartdesigns.

Некоторые производители предлагают оригинальные модели ванн с встроенными в корпус полочками. В такие отделения вместо средств гигиены тоже можно поместить книги. Благодаря этому будет возможность, не вылезая из ванны, достать любимый роман и насладиться его прочтением, нежась в пенной воде.

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Идеальным местом для обустройства библиотеки является узкий коридор. Главное правило — установить книжные полки только с одной стороны, оставив другую стену свободной. Благодаря этому удастся избежать перегрузки пространства.

architectureartdesigns.com
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