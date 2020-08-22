До и после: как заброшенный двор изменили до неузнаваемости

Фото: boredpanda.com

Иметь свою собственную квартиру - это круто. Однако там нет столько свободы преобразования как с задним двором. Его можно украшать как хочется без ограничений, которые являются часто в квартире.

Это доказала ландшафтная компания Limebok Landscaping из Британии. Она поделилась фотографиями проекта изменения заднего двора, добавив в него семейный ресторан и детская площадка.

Клиент попросил превратить его пустой задний двор в современный сад, не требует особого ухода. Он должен стать местом приготовления пищи.

Поэтому там создали зону для барбекю с коптильней, печью для пиццы, барбекю на углях, шкафами для хранения из нержавеющей стали, двумя холодильниками и гранитной столешницей. Также построили бар с разливным пивом. Встроили барный холодильник, раковину, тепловые лампы, светодиодное освещение и телевизор, чтобы он не пропустил спортивные моменты.

До всходов дизайнеры добавили детскую горку из нержавеющей стали, а слева вы можете видеть качели для двоих.

Барная зона включает в себя все, что вы ожидаете от настоящего бара, включая краны для разливного пива.

На верхней террасе есть диван, набор кресел и столов для непринужденного отдыха, а также пара кресел для принятия солнечных ванн в хорошую погоду. Зона отделена стеклянной перегородкой, чтобы избежать несчастных случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пространство и шик: невероятный имение поражает замыслу

Превращение дома заняло 285 дней. За это время не обошлось и без трудностей

Так как бар и находился на нижнем уровне им пришлось устанавливать насос для дренажа отходов в специальный канал в полу гаража. Установить нагревательные спирали вокруг труб, чтобы предотвратить их замерзания. Также им пришлось продумать дренаж для батута в земле.

Limebok Landscaping не стала раскрывать точную стоимость проекта. Стоимость их проектов начинаются от 26 000 долларов.

Большим преимуществом собственного дома является возможность комфортно отдыхать возле дома. Для этого устраивают террасы - площадка, приподнятое над землей. Чтобы они не выглядели скучными и стандартными, можно добавить фантазию. Те бывают полностью открытыми, полузакрытыми и закрытыми. Но не стоит путать террасу с верандой.