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четверг, 19 июля 2018 12:05

Дизайнеры представили роскошные идеи обустройства балконов и лоджий
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В небольших квартирах, где каждый сантиметр на вес золота, балконы и лоджии не должны отводиться под склад для ненужных вещей.
Фото: news-intime.ru
В небольших квартирах, где каждый сантиметр на вес золота, балконы и лоджии не должны отводиться под склад для ненужных вещей.
В небольших квартирах, где каждый сантиметр на вес золота, балконы и лоджии не должны отводиться под склад для ненужных вещей.
В небольших квартирах, где каждый сантиметр на вес золота, балконы и лоджии не должны отводиться под склад для ненужных вещей.
В небольших квартирах, где каждый сантиметр на вес золота, балконы и лоджии не должны отводиться под склад для ненужных вещей.

Балконы и лоджии могут служить полноценным жилым пространством. Зона отдыха, кабинет, "зимний сад", мини-теплица, спортзал, столовая, кухня и даже небольшая уютная спальня — все это можно там обустроить.

Подборку примеров стильных дизайнерских решений для балконов и лоджий представил news-intime.ru.

Как говорят эксперты, все, что нужно для воплощения подобных идей в реальность, — минимальный набор мебели и немного фантазии.

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Ранее назвали 5 ошибок, которые портят интерьер комнаты. Дизайнеры посоветовали, как исправить эти упущения и превратить невзрачное, безликое жилье в уютный дом с гармоничным дизайном, который отразит индивидуальность хозяина.

news-intime.ru
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Дата
19
июля

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