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пятница, 23 апреля 2021 09:16

Дизайнеры назвали 5 обязательных пунктов, из которых следует начать ремонт
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Дизайнеры посоветовали с чего начинать ремонт
Фото: instagram.com
Дизайнеры посоветовали с чего начинать ремонт
Дизайнеры посоветовали с чего начинать ремонт
Дизайнеры посоветовали с чего начинать ремонт
Дизайнеры посоветовали с чего начинать ремонт

Удачно ремонта зависит от того начали его правильного. Надо быть в курсе новинок и рабочих моментов. Чтобы знать с чего начать ремонт, стоит прислушаться к совету от дизайнеров. Так вы ничего не пропустите, а процесс ремонта будет приятным.

Об этом написали на странице Инстаграм.

1. Демонтаж

Можно расширять дверные проемы. Комфортная ширина 90 см, для санузлов достаточно 80 см. Аабо же объединять балкон с жилым помещением. Об этом нужно проконсультироваться с архитектором.

2. Окна и двери

Если дверь скрытого монтажа, то коробка встраивается в стену. Также часто входные двери тоже нужно заменять для большей безопасности дома. Сейчас существуют электронные системы безопасности, блокирующие двери автоматически через несколько секунд после закрытия. Такую систему можно устанавливать и на окна.

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3. Сантехника

При выборе установки инсталляции для унитаза или смесителей скрытого монтажа, учтите наращивания стены для этого. Для унитаза чаще всего - 20 см, а для смесителей - 15 см.

4. Потолок

Учитывайте, насколько опущена потолок в готовом виде, чтобы заказанная шкаф поместилась по высоте. Если планируете скрытый, то для него нужно оставить нишу 15 - 20 см.

5. Пол

Если есть стык двух покрытий, то это надо учесть еще в начале ремонтных работ, чтобы предотвратить установление порогов между различными уровнями покрытий. Чаще всего такое случается на стыке керамогранита ванной и ламината в коридоре.

Также в кухне рекомендуем установить керамогранит на мокрую зону, чтобы ламинат или паркетная доска не утратили своего первоначального вида, ведь влага плохо влияет на эти покрытия.

Интерьер прихожей создает впечатление о всей квартире. Сейчас модном является отделка с помощью кирпичной кладки или материалов, ее имитируют. Такое решение позволяет создать удивительную атмосферу и задает настроение всему помещению.

Это также дополнительное утепление стен и шумоизоляция. За ним легко ухаживать, протерев влажной салфеткой от загрязнений.

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