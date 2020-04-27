Дешево и удобно: оригинальные варианты для создания перил

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Для удобства и надежности, к подобным крепят поручни или перила. Они различаются по конструкции, материала изготовления и дизайна. Также изделия различаются по форме и способу крепления. Прежде чем проектировать комнату, следует ознакомиться с различными видами поручней и изучить их плюсы и минусы.

Перила - неотъемлемая часть удобной и безопасной лестницы. А еще - это благодатное поле для креативных экспериментов.

В современных интерьерах применяют настенные поручни. Такие элементы очень удобны, практичны и выглядят стильно. Отличие таких перил от традиционных в том, что они не зависят от того, является лестничный марш. Элемент может использоваться автономно. Они будут смотреться оригинально, если отойти от стандартов и использовать необычные материалы. Подробнее в галерее.

Чтобы конструкция была достаточно жесткой, нужно минимально три точки крепления. Запрещается устанавливать ограждение на двух стойках. Вибрационные нагрузки снизят уровень безопасности и надежности.

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Наиболее популярные варианты лестничных перил:

деревянные;

металлические;

кованые;

стеклянные;

с ПВХ;

бетонные.

В интерьере важны все детали. Не только перила, но и стены в комнате. Дизайнеры советуют покрывать стены не только красками, но и обоями. Для удобства выбирать из полимерным покрытием. Они устойчивы ко всем видам повреждений и легкие в очистке. Кроме огромного количества оттенков, производители предлагают также смелые принты и фактуры - имитация бетона, эффект состаренной стены.