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среда, 14 июля 2021 14:45

Чтобы не платить дважды: как правильно выбрать размер постели
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Постельное белье станет ярким после нашатырного спирта
Фото: royalfashion.com.ua
Постельное белье станет ярким после нашатырного спирта
Постельное белье станет ярким после нашатырного спирта
Постельное белье станет ярким после нашатырного спирта
Постельное белье станет ярким после нашатырного спирта

Яркий цвет постели возвращает нашатырный спирт. Его 20 мл смешать с 5 л теплой воды. Там замочить постельное белье на час.

Об этом рассказал Gazeta.ua Ярослав Дечанский, эксперт по нанесению рисунка на текстиль столичной фабрики.

"Чтобы не линяли постельные комплекты, их надо перед первой стиркой прополоскать в теплой подкисленной воде. Это можно сделать уксусом или лимонным соком. Постель постирать и сушить на дворе. При повышенной влажности линька усиливается", - пояснил специалист.

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Постельное белье выбирают не только по цвету, но и по размеру. На детскую кровать надо 140*200 см, двуспальный комплект 160*200. У кого еврокровать - 200*220 см.

Пододеяльники сейчас делают на несколько сантиметров длиннее одеяло, чтобы легче было одевать. А простыню больше, чем матрас. Тогда будет удобно подвернуть по сторонам.

При частом выдергивании, можно взять на резинке. Некоторые произведенные из стрейчевой ткани. Хорошо тянутся, поэтому могут не совпадать с размером матраса один в один.

Спальня в красных тонах выглядит смелой. Для нее подойдет мебель светло-бежевого цвета. Разбавить красный можно декором более приглушенного цвета. Помочь в этом может напольная ваза или картина.

Свет должен мягко растворяться нежными лучами по комнате, его не должно быть слишком много. С этим справятся маленькие ночники, потолочная подсветка. Все это создаст особый уют в комнате.

Автор: Екатерина Романчук
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