Что такое тепловой насос воздух-вода и в чем его преимущества

Для отопления помещения необходимо много ресурсов. С целью экономии и внедрения более экологичных методов обогрева, можно рассмотреть вариант покупки теплового насоса воздух-вода. Тепловой насос воздух-вода использует тепло снаружи помещения и обеспечивает им дом изнутри. В чем особенность такого насоса и стоит ли его покупать?

Плюсы

1. Экономичность. Насос работает от электросети, но затраты при этом минимальные.

2. Безопасность. Печи и камины с открытым огнём потенциально могут принести ущерб, как и газовые котлы. А тепловой воздушный насос не несет в себе рисков пожара или взрыва.

3. Идеальный вариант для частных домов. Большой загородный дом всегда труднее содержать, чем компактную квартиру. Но и вариантов альтернативного обогрева больше, например, тепловой воздушный насос. Он отлично подходит для нашего климата, подробнее об этом расскажем ниже.

4. Для его установки не нужно менять план постройки здания и оформлять дополнительную документацию. Его легко монтировать, потому что не придется копать углубление, как в случае с геотермальными насосами.

5. Экологичность. Не нуждается во вредных для окружающей среды видов топлива или сырья для горения.

Можно сделать вывод, что такой насос экономит не только деньги на отоплении, но и время для его установки, а также пространство.

Принцип работы

Такой насос зависит от внешней температуры, то есть, количество вырабатываемого тепла не постоянно. Для расчета эффективности используют СОР - коэффициент, согласно которому отдача котла прямопропорциональна температуре воздуха. Чем выше температура снаружи - тем больше тепла вырабатывается в здании, и наоборот. Но это не значит, что температура в помещении будет идентична уличной. Принцип работы насоса следующий: выход тепловой энергии будет в несколько раз больше, чем затраченные ресурсы, от 1,8 до 4 раз!

Например, Mitsubishi Zubadan – воздушный тепловой насос, который способен сохранять стабильную температуру, даже когда за пределами помещения температура падает до -15 градусов. Его мощность при этом составляет 14 кВт. Если температура меньше этого показателя, то и производительность насоса будет постепенно уменьшаться. Но для нашего климата это вполне приемлемые условия.

Если температура выше +5, то производительность котла будет в разы выше, чем потребляемая энергия. В диапазоне от +5 до -15 градусов тепло будет поддерживаться на одном уровне, но с понижением температуры затраты электроэнергии для отопления будет расти. Когда показатель ртути опустится ниже -15, затраты будут расти, а количество тепла падать. В таком случае, воздушный тепловой насос будет неэффективен.

Минусы

1. Зная специфику работы, можно назвать главный недостаток. Он заключается в том, что его не желательно использовать как единственный источник отопления в доме. Для подстраховки нужно иметь дополнительный источник тепла, который будет работать при самых низких температурах.

2. Имеет только активное охлаждение.

3. Часть конструкции располагается на открытом воздухе. В системе предусмотрен вентилятор, который обдувает насос, а значит, в него может попадать мелкий мусор.

4. Внешняя часть достаточно шумная.

Насос имеет свои преимущества и недостатки, но всё равно остаётся хорошим вариантом экономичного отопления.