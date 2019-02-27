Бывший дом одной из самых ярких звезд "старого" Голливуда выставили на продажу

Фото: latimes.com

В одном из элитных районов Беверли-Хиллз продают бывший дом легендарной голливудской актрисы Элизабет Тейлор. В нем звезда жила вместе со своим 2-м мужем актером Майклом Вайлдингом в 1950-х годах. Выручить за недвижимость планируют без малого 12 млн долларов.

Выставленный на продажу дом представляет собой одноэтажное жилье с 6 спальнями и 7 ванными. Построен в стиле ранчо. Площадь его составляет 721 квадратный метр. Пишет известное американское издание Los Angeles Times.

Расположен дом на 2-х акрах огражденной частной территории. Там обустроены бассейн, тенистый сад и внутренний двор с роскошным фонтаном. Находится дом на возвышении. Это обеспечило ему наличие невероятного вида на окружающие пейзажи, в частности на город, а в ясную погоду и на виднеющийся в дали океан.

В прошлом году дом уже пытались продать. В то время получить за него надеялись $16 млн, однако найти покупателя так и не удалось.

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Ранее показали дом легендарного боксера, который продают по баснословной цене. Находится недвижимость в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса. Построена была в 1916 году. В оформлении имеет признаки строений итальянского Ренессанса.