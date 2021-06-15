 
Ексклюзивы
1/5
Погода кардинально испортится - синоптики дали плохой прогноз на неделю
Погода кардинально испортится - синоптики дали плохой прогноз на неделю
Просмотров: 252
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 2916
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 657
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1818
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 144
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 135
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1242
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 117
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 360
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
4 Просмотров: 1791
Фото
Все фото
13
13
16
8
12
Богемный задний двор может иметь каждый: яркие идеи цыган
Богемный задний двор может иметь каждый: яркие идеи цыган
Решение для смелых: как подобрать мебель для красной спальне
Решение для смелых: как подобрать мебель для красной спальне
Дизайнеры показали три цвета, которые лучше всего сочетаются
Дизайнеры показали три цвета, которые лучше всего сочетаются
Выбрали идеальную постель для спасения от жары
Выбрали идеальную постель для спасения от жары
Сельская жизнь по-богатому: как превратить дом для удобства
Сельская жизнь по-богатому: как превратить дом для удобства
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 882
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2277
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 783
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2021
Просмотров: 324
Канадці
Уперше колядувати я впросився взимку 1976 року. Вчителька Діна Дем'янівна перед зимовими канікулами суворо попереджала нас, другокласників: ...
пятница, 02 июля 2021 09:20

Богемный задний двор может иметь каждый: яркие идеи цыган
13

  Комментировать

Как уютно украсить задний двор летом для посиделок
Фото: zelenasadyba.com.ua
Уют заднего двора создают подушки и потрепанные мебель
Как уютно украсить задний двор летом для посиделок
Уют заднего двора создают подушки и потрепанные мебель
Уют заднего двора создают подушки и потрепанные мебель

Стиль бохо чаще всего выбирают для оформления двора летом. Он стал яркий, интересный и творческий. Это о максимальный уют, поэтому должно быть много подушек, пледов, ковриков, гамаков.

Но вряд ли понравится перфекционистам, которые любят минимум вещей и свободные поверхности.

Название этого стиля происходит от слова Богемия. Это область в Чехии, где жили цыгане. Позже это название распространилось и странствующих артистов и музыкантов. Сейчас - на представителей творческих профессий. Богемный образ жизни - яркий, расслабленный и беззаботный. То же можно сказать и о бохо.

В основе такого стиля разнообразен декор и текстиль - статуэтки, интересные лампы, картины, вазы и другие интересные с барахолок

Цвета должны быть насыщенными. При желании чрезмерную яркость можно уменьшить за счет добавления белого цвета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: невероятные фото

Старые немножко потрепанные мебель - идеальный выбор для заднего двора. Бохо стиль - не про практичность, а о максимальном комфорте. Это могут быть кресла, пуфики или даже диван.

Богемный сад можно окружить розами, гортензиями, лавандой и фрезии.

Английский стиль ландшафтного дизайна не выходит из моды. Это своеобразный эталон пейзажного сада. Роскошное сочетание кустов и многолетников в любое время удивляют чем-то неожиданно.

Привлекательным английский стиль садоводства создает ощущение сказочной пасторальности и природного гармоничности, рожденного из хаоса. Такой сад прячет свои прелести. В нем ничего не открывается прямо с одной точки обзора. Расположите цветник так, чтобы он просматривался по частям, проступал плавно, постепенно, во время движения.

zelenasadyba.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Богемный задний двор может иметь каждый: яркие идеи цыган». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Корабль с чиновниками и военными сел на мель

Эрнест Хемингуэй покончил жизнь самоубийством со второй попытки

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 14877
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 9504
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 7695
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 5319
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 3969
Дом
Робота-пылесоса выбирают неправильно
Робота-пылесоса выбирают неправильно
 Просмотров: 9
Дизайнер подсказал модный способ окрашивания окон
Дизайнер подсказал модный способ окрашивания окон Просмотров: 9
Решение для смелых: как подобрать мебель для красной спальне
Решение для смелых: как подобрать мебель для красной спальне
13
 Просмотров: 72
Выбираем поршневой компрессор
Выбираем поршневой компрессор Просмотров: 27
Дизайнеры показали три цвета, которые лучше всего сочетаются
Дизайнеры показали три цвета, которые лучше всего сочетаются
16
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
6
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
5
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
4
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
2
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
Голосов: 162
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть