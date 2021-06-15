Богемный задний двор может иметь каждый: яркие идеи цыган

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Стиль бохо чаще всего выбирают для оформления двора летом. Он стал яркий, интересный и творческий. Это о максимальный уют, поэтому должно быть много подушек, пледов, ковриков, гамаков.

Но вряд ли понравится перфекционистам, которые любят минимум вещей и свободные поверхности.

Название этого стиля происходит от слова Богемия. Это область в Чехии, где жили цыгане. Позже это название распространилось и странствующих артистов и музыкантов. Сейчас - на представителей творческих профессий. Богемный образ жизни - яркий, расслабленный и беззаботный. То же можно сказать и о бохо.

В основе такого стиля разнообразен декор и текстиль - статуэтки, интересные лампы, картины, вазы и другие интересные с барахолок

Цвета должны быть насыщенными. При желании чрезмерную яркость можно уменьшить за счет добавления белого цвета.

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Старые немножко потрепанные мебель - идеальный выбор для заднего двора. Бохо стиль - не про практичность, а о максимальном комфорте. Это могут быть кресла, пуфики или даже диван.

Богемный сад можно окружить розами, гортензиями, лавандой и фрезии.

Английский стиль ландшафтного дизайна не выходит из моды. Это своеобразный эталон пейзажного сада. Роскошное сочетание кустов и многолетников в любое время удивляют чем-то неожиданно. Привлекательным английский стиль садоводства создает ощущение сказочной пасторальности и природного гармоничности, рожденного из хаоса. Такой сад прячет свои прелести. В нем ничего не открывается прямо с одной точки обзора. Расположите цветник так, чтобы он просматривался по частям, проступал плавно, постепенно, во время движения.