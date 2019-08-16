Яркая красота: как украсить дом подсолнухами

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Подсолнухи является беспроигрышным вариантом для отделки комнаты. Флористическая тематика поможет превратить надоевший интерьер.

Эти цветы можно ставить в вазу с лимонами, цеплять к фонарю или кровати, выкладывать во время сервировки стола.

В любом вариантов подсолнечник форме и цвету оживится помещения. Также такие сочетания можно использовать при украшении свадебного зала. Добавить мини-подсолнухи в бутоньерки жениха и букет невесты.

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Студия дизайна Arent & Pykе добавила французского шарма в дом, построенный в конце 20 годов прошлого века. Одно из помещений этого многоквартирного дома дизайнеры оформили в духе парижского эклектизма, главным признаком которого является сочетание вещей из разных эпох, в том числе антикварных с авангардными.