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суббота, 17 августа 2019 23:28

Яркая красота: как украсить дом подсолнухами
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Подсолнухи превращают надоевший интерьер оригинальное пространство
Фото: idei-dekoru.com
Подсолнухи превращают надоевший интерьер оригинальное пространство
Подсолнухи превращают надоевший интерьер оригинальное пространство
Подсолнухи превращают надоевший интерьер оригинальное пространство
Подсолнухи превращают надоевший интерьер оригинальное пространство

Подсолнухи является беспроигрышным вариантом для отделки комнаты. Флористическая тематика поможет превратить надоевший интерьер.

Эти цветы можно ставить в вазу с лимонами, цеплять к фонарю или кровати, выкладывать во время сервировки стола.

В любом вариантов подсолнечник форме и цвету оживится помещения. Также такие сочетания можно использовать при украшении свадебного зала. Добавить мини-подсолнухи в бутоньерки жениха и букет невесты.

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Студия дизайна Arent & Pykе добавила французского шарма в дом, построенный в конце 20 годов прошлого века. Одно из помещений этого многоквартирного дома дизайнеры оформили в духе парижского эклектизма, главным признаком которого является сочетание вещей из разных эпох, в том числе антикварных с авангардными.

idei-dekoru.com
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