Японский характер: 15 оригинальных кухонь

Фото: remontbp.com

Японский стиль выделит комнату от других. В его основе лежит нейтральная цветовая гамма, лаконичность и простота. Поэтому он является универсальным решением, как для маленьких, так и для просторных помещений. В таком дизайне всегда соблюдается баланс, а каждый предмет интерьера имеет свое значение.

В этом стиле являются этнические предметы декора и мало мебели, нейтральная цветовая гамма без ярких акцентов. В основном используется белый, бежевый, коричневый, черный, зеленый и красный цвет и

Чтобы создать самобытный японский стиль, потолок делят на квадраты, используя для этого деревянные балки. При этом внутреннюю часть красят в белый цвет или же оформляют с помощью натяжного полотна. Такой вариант выглядит не останется без внимания гостей.

Для оформления стен подойдет декоративная штукатурка для красивой текстуры. Альтернативным вариантом могут быть однотонные нейтральные обои. При желании можно сделать одну стену акцентной, используя фотообои с тематическим рисунком.

Аксессуары должны идеально подходить к общему интерьеру и нести определенный смысл. Поэтому нередко на кухне можно увидеть японские гравюры, свитки с каллиграфическими цитатами или вазу с икебаной. Отличным решением для декора также могут быть живые растения, подставки для ножей, чашки, доски и многое другое.

В японском стиле традиционным вариантом для пола есть темные деревянные доски. Альтернативой может быть ламинат, паркет или даже линолеум. Главное, чтобы цветовая гамма была кстати. Также отлично смотрится отделка керамогранитом с имитацией дерева или камня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смелые сочетания: показали впечатляющие кухни лимонных оттенков

В таких комнатах должны преобладать сдержанные геометрические формы и натуральные материалы. Поэтому гарнитур обязательно должен соответствовать этим параметрам. Кроме того, обратите внимание на глянцевую мебель без ручек. Она выглядит лаконично, сдержанно и отлично подходит для интерьера в выбранном стиле.

Кроме основной люстры часто используются еще несколько источников света. Такой подход позволяет зонировать пространство и создавать уютную атмосферу.

Комнаты с фисташковым цветом выглядят изысканно. Но он изменчив в зависимости от окружения. Может стать практически взрывом цвета и источником положительных эмоций, а может быть нейтральным благородным фоном. Этот удивительный светло-зеленый тон уместен в помещении любого назначения, будь то гостиная, кухня или детская комната.