Апартаменты в 200 дней: Джастин Тимберлейк продал жилье по неожиданную сумму

Фото: variety.com

Джастин Тимберлейк наконец продал свои апартаменты в доме класса люкс на Бродвее. Жилье площадью в 241 кв.м. Выставили на торги цене 8 млн, а через 200 дней цену снизили до 6,35 миллиона. Тогда сразу и продали. Что даже меньше, чем супруги сами выплатили за недвижимость в 2010 году - 6,56 млн.

Об этом пишет variety.

В квартире есть три спальни, 3,5 ванных комнаты, просторная кухня с обеденной зоной, гостиная с панорамными окнами и роялем и терраса площадью около 80 кв.м.

Фойе с гладкой обшивкой и галерею входов размещены по двум спальнями с отдельными ванными комнатами и дорогой оборудованной кухней в стиле белой галереи.

Комнаты дополнены огромными окнами и камином, встроенными в стене устройствами, включающих медиа-оборудования.

Ванная комната украшена мраморными стенами с глубокой ванной. Стену дополняют окна от пола до потолка.

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