Апартаменты в 200 дней: Джастин Тимберлейк продал жилье по неожиданную сумму

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 576
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 783
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
2 Просмотров: 5427
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1584
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
Просмотров: 396
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
15 Просмотров: 42249
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
Просмотров: 1314
Новый общественный договор или пустой избирательный лозунг: что делать с Конституцией
Новый общественный договор или пустой избирательный лозунг: что делать с Конституцией
Просмотров: 171
День Героев Небесной сотни: Люди весь вечер несут цветы и свечи на майдан Незалежности
День Героев Небесной сотни: Люди весь вечер несут цветы и свечи на майдан Незалежности
Просмотров: 1728
Сколько Украина продержится в случае масштабного наступления России
Сколько Украина продержится в случае масштабного наступления России
Просмотров: 10737
Фото
Все фото
10
8
29
9
5
Апартаменты в 200 дней: Джастин Тимберлейк продал жилье по неожиданную сумму
Апартаменты в 200 дней: Джастин Тимберлейк продал жилье по неожиданную сумму
Абсолютная прозрачность: на живописном побережье построили дом из сплошного стекла
Абсолютная прозрачность: на живописном побережье построили дом из сплошного стекла
Идеи для оформления интерьера в цвете, придающем комнате роскошный вид
Идеи для оформления интерьера в цвете, придающем комнате роскошный вид
Поместили все: нежилое помещение площадью 17 кв метров превратили в комфортное жилье
Поместили все: нежилое помещение площадью 17 кв метров превратили в комфортное жилье
Зеркальный дом в Швейцарских Альпах поражает красотой
Зеркальный дом в Швейцарских Альпах поражает красотой
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1026
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 3879
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2727
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2160
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5130
Колонка
Ольга Васильченко
Ольга Васильченко
24 февраля 2019
1 Просмотров: 675
Дятел на "блясі"
У ту середу Київ завалило снігом. Це щоразу несподіванка для комунальників. Дороги моєї спальної околиці нечищені й непосипані. Штурмуємо з 8-річним ...
понедельник, 25 февраля 2019 09:10

Апартаменты в 200 дней: Джастин Тимберлейк продал жилье по неожиданную сумму
10

  Комментировать

Джастин Тимберлейк продал жилье по неожиданную сумму
Фото: variety.com
Джастин Тимберлейк продал жилье по неожиданную сумму
Джастин Тимберлейк продал жилье по неожиданную сумму
Джастин Тимберлейк продал жилье по неожиданную сумму
Джастин Тимберлейк продал жилье по неожиданную сумму

Джастин Тимберлейк наконец продал свои апартаменты в доме класса люкс на Бродвее. Жилье площадью в 241 кв.м. Выставили на торги цене 8 млн, а через 200 дней цену снизили до 6,35 миллиона. Тогда сразу и продали. Что даже меньше, чем супруги сами выплатили за недвижимость в 2010 году - 6,56 млн.

Об этом пишет variety.

В квартире есть три спальни, 3,5 ванных комнаты, просторная кухня с обеденной зоной, гостиная с панорамными окнами и роялем и терраса площадью около 80 кв.м.

Фойе с гладкой обшивкой и галерею входов размещены по двум спальнями с отдельными ванными комнатами и дорогой оборудованной кухней в стиле белой галереи.

Комнаты дополнены огромными окнами и камином, встроенными в стене устройствами, включающих медиа-оборудования.

Ванная комната украшена мраморными стенами с глубокой ванной. Стену дополняют окна от пола до потолка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеркальный дом в Швейцарских Альпах поражает красотой

Итальянская архитектурная компания Santambrogio Milano построила дом из органического стекла. Этот материал адаптирован к любым природным условиям. Устойчив к влаге, воздействию высоких и низких температур. Отличается высокой способностью пропускать свет. Не "боится" воздействия химических веществ. Есть прочным и безопасным обычного стекла.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Апартаменты в 200 дней: Джастин Тимберлейк продал жилье по неожиданную сумму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Рада утвердила герб Украины

Револьвер рекламировали как оружие против индианцев

Ренуар больше всего писал обнаженных женщин

Самое читаемое
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
6
 3 Просмотров: 18900
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 1 Просмотров: 16128
Как выглядели жители Полесья 90 лет назад
Как выглядели жители Полесья 90 лет назад
10
 Просмотров: 13815
На дне рождения Коломойского расклеивали агитацию Зеленского
На дне рождения Коломойского расклеивали агитацию Зеленского
3
 3 Просмотров: 7588
&quot;Полная ж * па для вас&quot; - судья Нацотбора раскритиковал скандальных участниц из Крыма
"Полная ж * па для вас" - судья Нацотбора раскритиковал скандальных участниц из Крыма
3
 2 Просмотров: 5940
Дом
Абсолютная прозрачность: на живописном побережье построили дом из сплошного стекла
Абсолютная прозрачность: на живописном побережье построили дом из сплошного стекла
8
 Просмотров: 585
Идеи для оформления интерьера в цвете, придающем комнате роскошный вид
Идеи для оформления интерьера в цвете, придающем комнате роскошный вид
29
 Просмотров: 1809
Поместили все: нежилое помещение площадью 17 кв метров превратили в комфортное жилье
Поместили все: нежилое помещение площадью 17 кв метров превратили в комфортное жилье
9
 Просмотров: 1755
Зеркальный дом в Швейцарских Альпах поражает красотой
Зеркальный дом в Швейцарских Альпах поражает красотой
5
 Просмотров: 1044
Уникальные настенные часы, меняющие свою форму в зависимости от солнца
Уникальные настенные часы, меняющие свою форму в зависимости от солнца Просмотров: 36
Больше всего комментируют
20
Праздновали снятие блокады Ленинграда, а сами устраивают блокаду соседям - американский офицер
12
Поводок короткий, Сергей, - Скрипин оппонирует Притуле о скандале с дуэтом ANNA MARIA
11
Рейтинг Зеленського впав майже на 10%
10
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
8
Ошеломили количеством украинцев, которым отрезали газ за долги
Голосов: 205
Голосование Почему "Шахтёр" слабо играет в обороне?
  • 1) продали Ракицкого
  • 2) неумение тренеров решить эту проблему
  • 3) недорабатывает опорная зона
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua