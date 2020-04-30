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четверг, 30 апреля 2020 19:04

Акцент стена в спальне: показали яркие варианты
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Дизайн спальни: акцентную стену делают яркими обоями
Фото: dan-project.com.ua
Дизайн спальни: акцентную стену делают яркими обоями
Дизайн спальни: акцентную стену делают яркими обоями
Дизайн спальни: акцентную стену делают яркими обоями
Дизайн спальни: акцентную стену делают яркими обоями

Независимо от размера спальни, в ней можно играть с фактурами. Для этого нужно зробиы акцента стену. Это яркое пятно, которое обязательно обращает на себя все внимание. Акцентной стеной делают ту, на которую в первую очередь падает взгляд в интерьере. Как правило, это стена за кроватью.

С помощью подобной стены можно зонировать пространство, выделять предметы, которые будут находиться на этой стене или на ее фоне.

О ней рассказывает Алиса Коцюбняк, столичный дизайнер.

Интерьер спальни должен помогать уснуть. Для этого подобрать спокойные цвета. Кстати в спальню является бежевый, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый.

"Последние годы актуальность набрал белый цвет. Разноцветные обои отошли на задний план. Белоснежные стены вписывается в несколько популярных стилей - хай-тек, классический и скандинавский. Поэтому этот цвет берут за основу, а уже потом делать акцентную стену. Она может выделять не только цветом, но и материалом. Например, сейчас модно покрывать стену ламинатом", - говорит дизайнер.

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Менее рискованным к восприятию является вариант с обоями с крупным рисунком. Под этой стеной ставят кровать, чтобы его изголовье указывало на север. Это обеспечит спокойный сон.

Не стоит вешать зеркала, которые отражали кровать. Оно имеет тояты так, что человек с него видела входные двери.

Рядом с кроватью должно быть тумбочка для мелочей, которые нужны перед сном.

При оформлении интерьеров иногда кажется, что чего-то не хватает. Часто оказывается, что элемент, который завершает его - зеркало. Оно уместно как в больших, так и в маленьких интерьерах. Есть эффектным дополнением или играть главную декоративную роль.

Если зеркало большое, то завораживает размерами, красивой оправой или современной формой стекла. А еще оно оптически увеличивает интерьер и есть ощущение пространства.

Автор: Екатерина Романчук
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30
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