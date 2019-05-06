13 гектаров живописной местности: по невероятной цене продают роскошный особняк в стиле Гэтсби

Фото: mansionglobal.com

На американском рынке недвижимости появился одно из несравненных имений эпохи Гэтсби — поместье End Manor. Находится оно на северном побережье острова Лонг Айленд, прозванном "Золотым берегом". Именно здесь в конце XIX начале XX веков проживали самые богатые и знаменитые жители Нью-Йорка. Среди примерно пятисот их поместий сохранилось меньше половины.

Оценили недвижимость в $35 млн. Однако, как отмечает агентство, об окончательной цене покупатель сможет договориться. Пишет издание Mansion Global.

Построено имение было в 1926 году одной из самых престижных архитектурных фирм 20 века. Это был заказ американского бизнесмена Харви Доу Гибсона. Среди многочисленных гостей званых вечеров магната был автор романа "Великий Гэтсби" Фрэнсис Скотт Фицджеральд.

На территории поместья есть роскошный особняк площадью более 1200 квадратных метров. В нем оборудованы 6 спален с отдельной ванной комнатой в каждой, роскошная гостиная, высота потолка в которой составляет более 4,5 метра, просторная кухня, приемный зал, столовая и библиотека, облицованные внутри панелями из натурального дерева. Почти в каждой из комнат на первом этаже есть украшенный ручной резьбой камин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Знаменитый дизайнер приобрел очаровательный дом на берегу океана

Из гостиной имеется выход в роскошные сады. Оформлением их занимался известный ландшафтный архитектор Фредерик Ло ​​Олмстед, проектировавший знаменитую нью-йоркскую достопримечательность — Центральный парк.

Общая площадь поместья составляет более 13 гектар. Кроме главного особняка, на его территории есть отдельный гостевой дом на 2 спальни, шестиспальный коттедж, конюшня с 5 стойлами, два отдельных дома для конюхов, теплица и бассейн с небольшим павильоном для переодевания.

Похожее на дворец жилье продают по удивительной цене. Имеет оно 6 этажей. Оформлено в стиле неоклассицизма. На крыше данного дома есть терраса, из которой открывается потрясающий вид на Центральный парк.