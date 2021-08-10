За серой брусчаткой проще ухаживать

- Пошел выбирать тротуарную плитку, и глаза разбежались, - говорит 47-летний Виктор Машовец из Боярки Киевской области. - Были десятки вариантов. Все яркие, современные.

Выбрал серую неокрашенную плитку.

- Была самая дешевая, - говорит. - В первые месяцы жалел, что сэкономил. Потому что соседи взяли цветные. Но через несколько лет я оказался в выигрыше. Моя плитка и сейчас не потеряла вид. Серая - классика, на ней не видно пыли. А у соседей повыгорала, повытиралась колесами машины, грязь видно. Ежемесячно чистят ее мойками высокого давления, чем-то там пропитывают, со щетками бегают. Стали заложниками брусчатки.