С аккумулятором тепла дрова закладывают реже

57-летний Александр Турура из города Желтые Воды Каменского района Днепропетровской установил в систему отопления аккумулятор тепла объемом 1 куб. м - теплоизолированную емкость для накопления горячей воды.

- Выгодная штука, - рассказывает Александр Турура. Обогревает дом твердотопливным котлом. - Без теплоаккумулятора дрова закладывал каждые два дня. В холодную зиму - ежедневно. Сгорели дрова, и через 2 часа дом начинает остывать. С аккумулятором закладываю максимум два раза в неделю.

Во время работы дровяного котла большая часть тепла вылетает в трубу. Система не успевает его отобрать. Теплоаккумулятор накапливает его. Бывают объемом от 0,5 до 3 куб. м. Выбирают в зависимости от мощности котла и отапливаемой площади.

- Сейчас дрова сгорели, а батареи горячие еще двое суток минимум, - говорит Александр Турура. - А раньше приходилось даже ночью вставать.