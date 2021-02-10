Полотняный натяжной потолок служит 15 лет

Материал пропускает воздух и пар

- Не мог долго быть в комнате, постоянно кашлял, - говорит 57-летний Илья Продан из города Кривой Рог Днепропетровской области. - Думал, грибок завелся. Оказалось - жил, как в теплице. Обои на стенах и пленка на потолке превратили комнату на термос.

Мужчина пригласил мастеров. Те сняли виниловые обои, покрыли стены паропроницаемой краской. Вместо пленочного сделали потолок из ткани. Под него спрятали электрические провода к розеткам и выключателям.

- Сразу стало легче дышать, - говорит Илья Продан. - В квартире комфортно, как в старой глиняной хате.

Полотняный потолок - вид натяжного. Вместо традиционной виниловой пленки используют эластичную ткань из полиэстеровой нити.

- Тканевый потолок лучше подходит для жилых комнат, чем пленочный, - рассказывает 39-летний Никита Розумович, главный технолог столичной фирмы декора. - Более экологичный, не выделяет фенол, не воняет. Материал пропускает воздух и пар, поэтому потолок дышит. Такие покрытия не вредят людям с болезнями дыхательных органов. Годятся для детских комнат.

Ткань на ощупь бывает гладкая или фактурная, на вид - матовая или глянцевая. Есть много цветов, оттенков, можно заказывать с узорами и рисунками. Материал продается в рулонах шириной до 5 м.

- Ткань бывает цельная или сварная, - говорит Никита Розумович. - Но последняя сделана на заводе с такой точностью, что швов не видно.

Называет преимущества перед традиционными пленочными натяжными потолками.

- Полотно служит вдвое дольше, чем пленка, - рассказывает. - Если винил за 8-10 лет провиснет и выгорит, то ткань будет как новая и после 15 лет использования. Позже ее можно снять и перекрасить. Полотняные потолки устойчивы к пожарам. На производстве материю покрывают негорючими красками, а винил вспыхивает. Еще тканевые потолки лучше поглощают шум. И крепче, не порвется от механического воздействия.

Полотняные потолки имеют и недостатки.

- Такой не спасет от затопления сверху, - говорит. - Пленочный наберется воды, растянется до пола, но ничего не пропустит и не порвется. Позже воду можно спустить, пленку разогреть снова и вставить на место.

Второй недостаток ткани - впитывает пыль, жир и запахи. Такой потолок не годится для кухни или комнат с ковровым покрытием. Его надо чистить чаще, чем пленочный.

Полотняный потолок монтируют так же, как и пленочный. Сначала прибивают к стенам профиль. В него шпателем заводят пленку или ткань.

- Только пленку нагревают тепловыми пушками, чтобы растянулась. Ткань эластичная и без разогрева, - говорит Никита Розумович. - Можно смонтировать и самому. Измерьте потолок, купите необходимые профили, дюбели. Ткани берите на 10 сантиметров больше, чтобы было про запас. Потому что короткий рулон уже не дотачаешь.

1 кв. м ткани на потолок стоит от 200 грн. Это стоимость базового белого матового покрытия. Примерно столько же берут за монтаж. С узором, текстурой, окрашенные стоят от 300 грн/кв. м.