Полотняный натяжной потолок служит 15 лет

 
Ексклюзивы
1/5
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 468
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 666
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 342
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 522
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1818
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1368
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1125
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 873
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 639
Интервью
1/5
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 666
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 873
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1377
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 639
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 432
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1251
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 07:56

Полотняный натяжной потолок служит 15 лет

  Комментировать
 

Материал пропускает воздух и пар

- Не мог долго быть в комнате, постоянно кашлял, - говорит 57-летний Илья Продан из города Кривой Рог Днепропетровской области. - Думал, грибок завелся. Оказалось - жил, как в теплице. Обои на стенах и пленка на потолке превратили комнату на термос.

Мужчина пригласил мастеров. Те сняли виниловые обои, покрыли стены паропроницаемой краской. Вместо пленочного сделали потолок из ткани. Под него спрятали электрические провода к розеткам и выключателям.

- Сразу стало легче дышать, - говорит Илья Продан. - В квартире комфортно, как в старой глиняной хате.

Полотняный потолок - вид натяжного. Вместо традиционной виниловой пленки используют эластичную ткань из полиэстеровой нити.

- Тканевый потолок лучше подходит для жилых комнат, чем пленочный, - рассказывает 39-летний Никита Розумович, главный технолог столичной фирмы декора. - Более экологичный, не выделяет фенол, не воняет. Материал пропускает воздух и пар, поэтому потолок дышит. Такие покрытия не вредят людям с болезнями дыхательных органов. Годятся для детских комнат.

Ткань на ощупь бывает гладкая или фактурная, на вид - матовая или глянцевая. Есть много цветов, оттенков, можно заказывать с узорами и рисунками. Материал продается в рулонах шириной до 5 м.

- Ткань бывает цельная или сварная, - говорит Никита Розумович. - Но последняя сделана на заводе с такой точностью, что швов не видно.

Называет преимущества перед традиционными пленочными натяжными потолками.

- Полотно служит вдвое дольше, чем пленка, - рассказывает. - Если винил за 8-10 лет провиснет и выгорит, то ткань будет как новая и после 15 лет использования. Позже ее можно снять и перекрасить. Полотняные потолки устойчивы к пожарам. На производстве материю покрывают негорючими красками, а винил вспыхивает. Еще тканевые потолки лучше поглощают шум. И крепче, не порвется от механического воздействия.

Полотняные потолки имеют и недостатки.

- Такой не спасет от затопления сверху, - говорит. - Пленочный наберется воды, растянется до пола, но ничего не пропустит и не порвется. Позже воду можно спустить, пленку разогреть снова и вставить на место.

Второй недостаток ткани - впитывает пыль, жир и запахи. Такой потолок не годится для кухни или комнат с ковровым покрытием. Его надо чистить чаще, чем пленочный.

Полотняный потолок монтируют так же, как и пленочный. Сначала прибивают к стенам профиль. В него шпателем заводят пленку или ткань.

- Только пленку нагревают тепловыми пушками, чтобы растянулась. Ткань эластичная и без разогрева, - говорит Никита Розумович. - Можно смонтировать и самому. Измерьте потолок, купите необходимые профили, дюбели. Ткани берите на 10 сантиметров больше, чтобы было про запас. Потому что короткий рулон уже не дотачаешь.

1 кв. м ткани на потолок стоит от 200 грн. Это стоимость базового белого матового покрытия. Примерно столько же берут за монтаж. С узором, текстурой, окрашенные стоят от 300 грн/кв. м.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полотняный натяжной потолок служит 15 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору

Ведущую партию возглавила новая лидерка

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 75019
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 35848
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 33255
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни 1 Просмотров: 18405
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 18252
Дом
Землю посыпают технической солью
Землю посыпают технической солью Просмотров: 9
Обновить стулья стоит тысячу гривен
Обновить стулья стоит тысячу гривен Просмотров: 738
Кухонную вытяжку оклеивают шумоизоляцией
Кухонную вытяжку оклеивают шумоизоляцией Просмотров: 990
Плитку сверлят коронками с алмазным напылением
Плитку сверлят коронками с алмазным напылением Просмотров: 9
Ступенчатое сверло заменяет 10 обычных
Ступенчатое сверло заменяет 10 обычных Просмотров: 18
Больше всего комментируют
11
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Экс-тренер "Динамо" возглавит аутсайдера первой лиги
1
Андреевский спуск превратился в Буковель - атмосферное видео
Голосов: 26
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть