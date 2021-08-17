Пластиковые откосы сохраняют тепло

- Надел на оконные откосы пластиковые накладки, - говорит 58-летний Геннадий Устяк из Бердичева Житомирской области. - Красивые, теплые, их легко мыть. Даже шум с улицы не так проникает.

Откос - внутренняя часть оконного проема, площадь от угла стены до самого окна. Раньше их традиционно штукатурили цементным раствором. Однако из-за таких откосы помещения теряют тепло.

- Сейчас есть десятки вариантов обустройства откосов, - говорит Геннадий Устяк. - Можно шпаклевать гипсовыми шпаклевками, приклеивать гипсокартон, монтировать готовые откосы из деревянной вагонки, пластика или МДФ-плиты. Все варианты имеют преимущества и недостатки.

Шпатлевка промерзает, на ней оседает влага, со временем образуется черная плесень. От постоянного открывания и закрывания окна гипс трескается, осыпается.

Гипсокартон тоже сохраняет тепло, боится конденсата и влаги. Откосы из дерева и МДФ боятся влаги, их легко повредить.

- Я колебался между деревянными и пластиковыми, - продолжает Геннадий Устяк. - Выбрал последние, потому что не хочу, чтобы комната была похожа на деревянную беседку.

Сначала вырезал стартовую полосу - основу для крепления пластиковой панели. Закрепил саморезами по периметру. Затем нарезал собственно откосов. Одинарные должны быть не ближе 2 см до кирпичной стены. Эту полость заполняют монтажной пеной - для прикрепления и теплоизоляции.

- Но я взял сэндвич-панели, - продолжает. - Это двойная пластиковая панель, с утеплителем внутри. Дороже, но ее не надо приклеивать пеной. Приставил и все. В любой момент можно снять и поставить заново. Прочная, не трескается от ударов, не гнется.

Откос-сэндвич из ПВХ подобен традиционному пластиковому подоконнику. Полость внутри заполнена изоляционной пеной.