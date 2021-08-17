Опалубку смазывают силиконовой смазкой

- Копеечная штука, а сделала заливку бетона в десятки раз легче, - рассказывает 43-летний Сергей Иванец из Днипра о силиконовой смазке для деревянной опалубки.

Сергей Николаевич возводит дачу под городом. Большинство работ выполняют с братом - строительством интересуются и занимаются с детства.

- Бетон - универсальная штука, - продолжает. - Из него выливал фундаменты дома, забора, гаража и сарая, заливал отмостки, пешеходные дорожки и место для машины. Из бетона у меня все лестницы, бордюры. Материал дешевый, прочный и долговечный. Но нужна опалубка. Ее всегда делал из обрезных досок - самый дешевый материал. После использования сжигал, потому что все заляпаны.

В этом году кубометр пиленого лесоматериала стоит почти 8 тыс. грн.

- Задумался, как бы использовать доски по несколько раз. В магазине наткнулся на силиконовую смазку для деревянной опалубки. Попробовал. Выставил опалубку, за 5 минут обработал ее смазкой. Брал опрыскиватель для растений. Доволен. Разбирать стало легче, доски не прилипают. И остаются чистыми. Сам бетон - ровнее, с досками не выламываются раковинки. Фундамент выглядит, как вылитый на заводе железобетонных изделий.

1 л смазки стоит от 50 грн. Его хватает на покрытие до 60 кв. м опалубки. Чаще всего в магазинах продаются концентраты 1:20 или 1:30.

- Не советую брать отработанное моторное масло, - говорит Сергей Иванец. - От него все черное. И потом бетон жирный, к нему не пристает ни штукатурка, ни клей.