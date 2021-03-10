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четверг, 11 марта 2021 07:56

Нанокраска экономит тепло

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Ее изобрели в космическом агентстве НАСА

- Внимательно слежу за всеми технологиями строительства, не боюсь внедрять их в жизнь, - говорит 57-летний Александр Качак из села Новые Яриловичи Репкинского района Черниговской области. - Так не даю олигархам на мне зарабатывать.

Александр Качак покрыл стены дома нанокраской - новым теплоизоляционным материалом. Содержит специальные теплоотражательные микрогранулы, благодаря которым не пропускает тепло и холод в обоих направлениях.

- Действует как барьер, - продолжает Качак. - Эту краску придумали американцы из космического агентства НАСА, использовали при строительстве ракет. Технология стала известной, ее применяют в быту. Краска реально работает. Зимой я сжигаю меньше топлива, котел включаю несколько раз в неделю. Летом покрытие работает в обратном направлении. Не дает жаре нагреть дом. Внутри прохладно и комфортно.

Нанокраска выглядит как обычная акриловая. Бывает прозрачная, цветная, матовая и глянцевая. Работает по принципу зеркального покрытия в термосе.

- Давно подрабатываю на ремонтах, - говорит 40-летний Андрей Капустянский из села Видошня Ярмолинецкого района Хмельницкой области. - Впервые услышал об этой утепляющей краске несколько лет тому назад. Думал, очередной розводняк. Но вижу, люди берут все чаще. Оказывается, действительно работает.

Нанокраской покрывают стены снаружи и изнутри, потолок, оконные и дверные откосы, пол, трубы. Она глубоко проникает в поры материала, при этом не герметизирует их. Стены "дышат", поэтому на них не образуются конденсат и плесень.

- Люди сначала покрывали нанокраской только внутренние стены, - говорит Капустянский. - Фасад красить боялись. Думали, потрескается и отпадет. Оказалось, держится хорошо. Покрывают даже холодильники. Так они дольше держат холод, если вдруг электричество пропадет.

Нанокраску наносят кистью, валиком или пульверизатором. 1 л хватает на покрытие одним слоем около 10 кв. м. Можно красить кирпич, бетон, гипс, металл.

- Чтобы почувствовать изоляцию, надо покрыть двумя-тремя слоями, - добавляет Андрей Капустянский. - Краска устойчива к ультрафиолетовому излучению, кислотам из дождя и морозов. На внутренних стенах держится до 15 лет, внешних - до 10.

1 л теплоизоляционной нанокраски стоит от 125 грн. Наносят в несколько слоев. Первый сохнет 4 часа, следующие покрывают с интервалом в сутки. По теплоизолирующими свойствами миллиметр краски заменяет 3 сантиметра пенопласта.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
11
марта

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