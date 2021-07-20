Матрас выбирают в зависимости от веса и возраста

Мягкие не подходят любителям спать на животе

- Купила хороший матрас и пустила старую перину на подушки, - говорит 35-летняя Инна Гандзюк из поселка Срибное Черниговской области. - Наконец перестала каждый вечер подбивать постель. За это бабушка со мной месяц не говорила. Она сделала это перину еще девушкой, подарила мне. Прошлый век.

Матрасы бывают разные по ширине, длине, высоте, наполнению, жесткости. Их выбирают в зависимости от размера кровати, веса и возраста человека, особенностей сна.



- Со студенческих лет ненавижу пружинные матрасы, - говорит 53-летний Виктор Стеценко из села Гаек Белоцерковского района Киевской области. - Так скрипели, что никто в комнате не мог спать. Только переселился в свой дом, купил беспружинный. Но и он был плохим. За пару лет сбился в комки, после сна болела спина. Взял снова пружинный. Но денег не зажал. Приобрел такой, что каждая пружина в отдельном мешочке.

Сначала выбирают жесткость матраса.

Молодым людям весом до 60 кг или пожилым подходят мягкие. Такие принимают форму тела, снимают напряжение мышц, на них удобно спать. Однако их не советуют тяжелым людям или тем, кто любит спать на животе. Потому что позвоночник будет выгибаться, принимать неестественную форму, утром будет болеть.

Для тяжелых людей, которые спят на спине, годятся жесткие матрасы. Они долговечны, со временем не проседают и не теряют форму. Однако не подходят тем, кто спит на боку.

Матрасы средней жесткости - универсальны.

Вслед за жесткостью выбирают материал наполнения матраса. Бывают пружинные, поролоновые, латексные, пенополиуретановые, с кокосовой стружкой, гречневой шелухой.

Пружинные есть зависимые и независимые. В первых пружины соединены между собой в единый каркас. При нагрузке на одну пружину сжимается весь матрас. Стоят от 2,5 тыс. грн. В моделях с независимым блоком каждая пружина не скреплена с соседними, стоят в собственном полотняном чехле. Такие полезные для позвоночника.

Спина подскажет, какой надо брать

- Идеальный матрас - тоn, rjnjhsq подстраивается под каждую часть тела. Когда выбираете, не стесняйтесь, ложитесь, - говорит 41-летний Александр Козырь, консультант столичного магазина. - Ваша спина сама подскажет, какой надо брать.

При выборе для семейноq кровати надо учесть разную нагрузку. Обычно с одной стороны будет лежать человек, который легче. Надо, чтобы каркас не "поехал".

- Правильная осанка зависит от матраса. Пружинные вредят детям. Лучше беспружинные, которые выдержат прыжки.

Детям выбирают матрасы из гипоаллергенного наполнения латекса, твердой кокосовой стружки и воздухопроницаемого пенополиуретана.

- Дорогой - не значит лучше, - говорит Козырь. - Надежный будет с пенным наполнителем. Такой имеет эффект памяти, принимает форму тела. Однако не годится тем, кто часто крутится во сне.

Первые полгода матрас переворачивают раз в месяц, позже - каждый сезон. Это продлевает срок его службы и сохраняет форму. Особенно об этом надо не забывать, когда купили с эффектом "зима-лето". Если летом будет оставаться на зимней стороне, в жару тело будет париться.

Семейные пары доверяют продавцам-мужчинам

- Матрас для молодой пары должен быть иной, чем для супругов среднего возраста, - рассказывает винничанка 37-летняя Валентина Дудник, специалист по сексуальному воспитанию. - Им не подходят модели с эффектом памяти. За несколько месяцев такие превратятся в блин. Для утех удобнее с независимым пружинным блоком, обеспечивающие достаточную амплитуду движений.

Молодые пары выбирают модели средней жесткости. Жесткие вызывают неприятные ощущения при сжатии колен и локтей с поверхностью матраца.

- Главное, чтобы не скрипел, - говорит Дудник. - При выборе пары больше прислушиваются к продавцам-мужчинам. Считают, что они лучше разбираются.

60 раз за ночь в среднем движется человек. Для комфортного сна матрас должен быть на 10 см выше каркаса кровати, на 30 см длиннее роста человека и не менее 80 см в ширину.