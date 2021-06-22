Масляные картины не вешают под стекло

- Шесть 100-летних картин выбросил в мусорник по глупости, - говорит киевлянин 67-летний Александр Довгалюк. - Хотел сделать как лучше, а не посоветовался.

На чердаке родительского дома нашел полотна неизвестного автора. На них изображены лес, поле, луга. Искусствоведы определили, что их писал неизвестный автор почти 100 лет тому назад. Особой ценности не имеют.

- Но очень красивые, - говорит Александр Петрович. - Глядишь, и на душе становится тепло и уютно. Немного состаренные, атмосферные. Решил сделать дочери подарок, она любит все классическое. Купил красивые широкие рамки под стеклом, заправил полотна. Повесила в комнате.

За два года краски расплавились и приклеились к стеклу. Довгалюк пытался их вытащить и испортил картины. Оказалось написанные маслом полотна нельзя ставить под стекло.

- Художники смеялись - мол, это не иконы, - говорит Александр Довгалюк. - Их вешают прямо в рамки. Масляная картина должна "дышать". А если хочется ее сохранить, то под стекло ставят сантиметровые планки, чтобы картина не касалась его. Снизу и сверху рамки прорезают небольшие отверстия, для обмена воздуха.