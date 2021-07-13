Магнитная сетка защищает от мух и комаров

- С магнитной сеткой чувствую себя барышней, - говорит 58-летняя Мария Гладкая из поселка Талалаевка Нежинского района Черниговской области. - Открываю дверь, а она сама за мной закрывается. Как швейцар в гостинице.

Магнитную сетку вешают на входную дверь, чтобы защитить помещение от мух и комаров. Бывают белые и черные, продаются в комплекте с креплениями. Состоят из двух половинок, которые притягивааются благодаря магнитной ленте на краях.

Задерживает пыль

- Прикрепила к косяку за несколько минут, - добавляет Гладкая. - Только я прошла, сетка сразу закрылась. Кот так же проскакивает. Сетка аккуратная, чистая, не пропускает ни одной мухи. А раньше - только лягу в доме отдохнуть с огорода, так и заедали. Приходилось накрываться полотенцем или засыпала с хлопушкой. Чтобы выспаться, до полуночи приходилось бегать за мухами. Эта сетка даже пыль задерживает. Убирать надо меньше.