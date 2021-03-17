Евроштакеты служат в три раза дольше чем доски

Не требуют ухода

48-летний Петр Майданик из Обухова Киевской области поставил забор из евроштакетин. Эти планки изготовлены из металлопрофиля. Выглядят, как классические деревянные, но служат в три раза дольше.

- Лет пять думал, какой забор сделать, - рассказывает Петр Майданик. - Пересмотрел десятки вариантов, две тетради исписал расчетам, обзвонил мастеров. Чем больше узнавал о материале, тем больше он не нравился.

По периметру двора у него залит бетонный фундамент, в котором влиты металлические столбы из профильной трубы сечением 8 на 8 см. Перекладины - из трубы сечением 4 на 2,5 см. Раньше на них были прикручены сосновые доски.

- С досками сплошные хлопоты, - говорит. - Пересыхают, трескаются, в тени гниют, покрываются грибками. Ежегодно покрывал забор пропиткой и лаком, ремонтировал, менял испорченный. Все это не дешево. В прошлом году зимой все сорвал и сжег в котле.

О досках уже не думал. С сосновыми не хочу играться, а дубовые или ясеневые дорогие. Сначала собирался зашить профнастилом. Но такие заборы почти у всех. Не улица, а инкубатор. И чтобы забор выглядел прилично, надо обшивать его с двух сторон. Не проветривается. Сетку-рабицу или крашеную жесткую не рассматривал, потому что весь двор будет как на ладони. Бетонные плиты, так называемый еврозабор, тоже не подходят. У меня уже металлические столбики есть. Для таких плит нужны бетонные столбики, с пазами. Плоский шифер уже не продают, поликарбонат дорогой и уязвимый, клинкерный кирпич или камень - дорогие. О металлической ковке вообще молчу.

Забор из евроштакетин Петр Майданик увидел в соседнем коттеджном городке.

- Так понравился, что с женой на следующий день специально поехали поговорить с владельцем, - рассказывает. - Аккуратный, стильный, красивый. Делает двор защищенным. В то же время видно, что для жизни, а не бетонная промзона. Легкий, не перегружает перекладины. Потому что доски так намокали, что даже трубы выгибали.

Евроштакетины изготавливают из оцинкованного крашеного профнастила. Высота - от 0,5 до 3 м, ширина - 13 см. Толщина от 0,4 до 0,45 мм, однако благодаря ребрам жесткости жердь не гнется. Бывают разных цветов, глянцевые и матовые. К перекладинам крепят на саморезы по металлу.

1 м евроштакетин стоит от 40 грн.

- Больше всего понравилось то, что сделал и забыл, - говорит Петр Алексеевич. - Не надо красить, лакировать. Не ржавеет, не гниет, проветривается. Даже коты сверху не лазают, потому что лапы скользят. Ежегодно помыл шлангом от пыли и все.

- В заборе из евроштакетин главное - правильный монтаж, - говорит строитель 42-летний Игорь Лещук из Киева. - Их нельзя царапать острыми предметами, сгибать. Целостная жердь служит десятилетиями, а поврежденная сгниет за год.

Советует крепить к перекладинам на саморезы с резиновыми прессшайбами, как для металлочерепицы. Такие не пропускают влагу. При высоте забора до 1,5 м достаточно двух перекладин, если больше - трех.

Расстояние между штакетинами должно быть от 5 до 10 см.

- При меньшем забор снаружи будет выглядеть сплошным полотном, утратится его стильность, - объясняет. - При большем - сильно просматривается с улицы.