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понедельник, 29 марта 2021 08:20

Журналист первым написал о Голод в Украине

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Журналист первым написал о Голод в Украине
Роль журналіста Гарета Джонса у політичному трилері "Гарет Джонс" Аґнєшки Голланд зіграв британець Джеймс Нортон. Фільм вийшов 2019-го. Фото: http://variety.com

Валлийский журналист Гарет Джонс 29 марта 1933-го опубликовал репортаж о Голодоморе в Украине. Материалы вышли в газетах New York Evening Post и Manchester Guardian.

Гарет Джонс родился в 1905-м в Барри, Великобритания. В Кембридже изучал французский, немецкий и русский языки. Начал работать советником премьер-министра Великобритании Дэвида Ллойда Джорджа по вопросам внешней политики. Ездил в Германию, писал о Гитлере и Геббельсе.

Летом 1931-го посетил Советский Союз. Тон первых его публикаций довольно нейтральный. Последний раз побывал там в начале 1933-го. Нарушил запрет ОГПУ на въезд иностранным журналистам в охваченную Украины. Путешествовал Харьковськой областью пешком и железнодорожными путями - вместе с голодающими крестьянами. Их рассказы, а также увиденное записывал в маленькие дневники. Джонса поймали и депортировали из СССР.

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По возвращении созвал в Берлине пресс-конференцию. Впервые публично заявил о катастрофическом голоде в Украине. Пресс-релиз перепечатывают ведущие мировые издания. Чаще всего цитировали отрывок: "Я прошел через села и 12 колхозов, везде был крик "нет хлеба, мы умираем". Голод практически везде. И миллионы умирают от него. Террор приобрел неслыханныемасштабы".

Огласка, которую получили публикации Джонса, заставили советское руководство начать против него целую информационную войну. Подкупленные журналисты отрицали факт смертности от голода в советской Украине. В мире больше доверяли официальным сводом СССР и подкупленным корреспондентам.

За свой труд Гарет Джонс получил запрет на въезд в Советский Союз. В 1935-м он отправился в путешествие во Внутреннюю Монголию. Там его при загадочных обстоятельствах застрелили.

Память жертв Голодомора почтят 23 ноября ежегодно. В Советском Союзе правду о Голодоморе скрывали почти до его развала. Но в американских и канадских газетах в начале 1930-х появлялись сообщения о проблемах с продуктами в украинских селах.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
29
марта

Журналист первым написал о Голод в Украине

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