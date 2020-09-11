Золотые украшения, серебряный пояс и обувь из бронзы - в центре города раскопали пышное погребение

Фото: Cultural heritage administration Korea

В центре города Кёнджу в Южной Корее археологи обнаружили роскошную гробницу аристократа древнего царства Силла (95-935 гг.). Находке около 1,5 тыс. лет.

Могила представляла собой деревянную камерную гробницу, окруженную каменным курганом. Внутри находились аксессуары, оставшиеся от умершего, сообщает The Korea Times.

В свое время на голове покойника лежала позолоченная бронзовая корона с рогами, украшенная отверстиями в форме сердца, золотыми шариками и нефритами. В ушах были толстые золотые серьги. Грудь покрывала расшитая бисером повязка, а талию охватывал серебряный пояс. На запястьях обеих рук - серебряные браслеты. Один из них украшен более 500 бусинами диаметром в 1 мм. На пальцах правой руки - множество серебряных колец.

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Бронзовые сапоги имели Т-образные узоры, были украшены золотом и элементами в виде монет. Археологи отмечают, что подобную обувь не носили повседневно. Ее изготавливали для погребальных церемоний. Также возле покойника нашли глиняные горшки с погребальными дарами.

"Гробница небольшая, но у владельца есть полный набор аксессуаров. Предполагаем, что ими мог владеть человек благородной или даже королевской крови", - отметил один из исследователей.

В июле 2020 года рабочие раскопали нетронутый древнеримский каменный саркофаг в турецком городе Измир. Готовили фундамент под новое здание в историческом районе Конак. О находке сразу же сообщили в Министерство культуры и туризма. Археологи, прибывшие на место, открыли саркофаг и увидели человеческие останки. Также внутри обнаружили керамику и фрагменты золотой диадемы.